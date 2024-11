Germania, governo Scholz al capolinea. Trovato l'accordo per le elezioni: si terranno il 23 febbraio

Germania, si va alle elezioni anticipate: già stabilita anche la data. Scholz costretto ad arrendersi

La crisi di governo in Germania non è sanabile. La rottura tra il cancelliere Scholz e l'ex ministro delle Finanze Lindner ha messo la parola fine alla corsa dell'esecutivo guidato dal socialdemocratico, inutili gli ultimi disperati tentativi di creare una nuova maggioranza. Complice anche la crisi economica e industriale che attanaglia la Germania si è deciso di optare per la soluzione più drastica: elezioni anticipate. E c'è anche la data: il prossimo 23 febbraio, ancora prima del tanto vociferato 9 marzo. La notizia viene confermata dai principali quotidiani tedeschi come Spiegel e Bild.

Secondo quanto riportato, il Cancelliere federale Olaf Scholz dovrà chiedere la fiducia al Bundestag il 16 dicembre, per vedersela negare ed aprire così - riporta Il Fatto Quotidiano - la strada allo scioglimento del Parlamento entro 21 giorni da parte del Presidente della Repubblica e a nuove elezioni entro 60. Secondo ambienti del gruppo parlamentare Cdu/Csu, riporta Spiegel, la decisione finale sulla data delle elezioni spetterà comunque al presidente federale Frank-Walter Steinmeier.

La mozione di fiducia dovrebbe essere presentata l’11 dicembre e la votazione dovrebbe poi svolgersi 5 giorni dopo. La crisi della coalizione SPD, Verdi e FDP si è concretizzata giovedì scorso quando tre dei quattro ministri in quota liberale dell’esecutivo di Olaf Scholz hanno rassegnato le loro dimissioni, dopo mesi di pesanti scontri interni tra il cancelliere tedesco e il leader del partito liberale Fdp, Christian Lindner.