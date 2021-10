Germania, patto Spd-Verdi-Fdp: il nuovo governo prima di Natale

Germania verso il nuovo governo: patto Spd-Verdi-Fdp

Tre settimane dopo le elezioni federali, la Germania accelera verso il ‘semaforo’: i vertici dell’Spd, dei Verdi e dei liberali dell’Fdp hanno annunciato l’intenzione di proseguire con i negoziati formali per una nuova coalizione a tre, dopo i primi round dei colloqui di ‘esplorazione’ avviati dopo il voto del 26 settembre.

“Ci siamo accordati per un comune documento che faccia da base all’inizio delle trattative tra i tre partiti”, ha detto Olaf Scholz presentandosi a fianco dei leader del partito ambientalista, Annalena Baerbock e Robert Habeck, e del capo dell’Fdp, Christian Lindner. Il testo è stato definito dal candidato cancelliere dei socialdemocratici come “un risultato molto buono”, volto a costruire “un esecutivo di progresso in molti campi, dallo sviluppo della società e dell’economia, passando dalla modernizzazione e la digitalizzazione, fino ad una nuova stagione di investimenti”.

Le ambizioni sono alte, fa capire Scholz. Parla di un “nuovo inizio” e della possibilità di “una modernizzazione industriale del Paese”, di “investimenti massicci nelle energie rinnovabili”, tutte caratteristiche di quello che secondo il socialdemocratico potrà essere “il maggior progetto di innovazione in 100 anni in Germania”.

In sostanza, dopo quasi 20 giorni di incontri prima informali e poi ‘di esplorazione’, i leader dell’Spd, dei Verdi e dei liberali ora chiedono alle assise dei rispettivi partiti di dare l’assenso ai negoziati veri e propri: la presidenza del partito socialdemocratico ha già dato il suo via libera, mentre gli ambientalisti hanno fissato per domenica un ‘piccolo congresso’ in cui votare a favore del ‘salto di qualità’ nei negoziati per una coalizione ‘semaforo’ (così nominato a causa dei colori caratteristici dei tre partiti, rosso per l’Spd, giallo per i liberali e verde per i ‘Gruenen’, ovviamente).