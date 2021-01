Germania verso la fine di un'epoca: al congresso Cdu si sceglie il post Merkel

GERMANIA, CONGRESSO CDU: LA CORSA A TRE PER LA SUCCESSIONE DELLA MERKEL

Rinviato per due volte a causa del Covid-19, il congresso del partito cristiano-democratico tedesco (Cdu) di questo weekend, sarà il primo a svolgersi virtualmente. Al centro dell’evento la scelta del nuovo segretario che dovrà sostituire la cancelliera Angela Merkel in vista delle elezioni federali del prossimo settembre. Una transizione non solo decisiva per i popolari tedeschi ma per tutta l’Europa. Come ha già spiegato Affaritaliani.it, Friedrich Merz, Armin Laschet e Norbert Röttgen sono i candidati più accreditati per la successione.

Il primo è un ex manager e raccoglie molti consensi nella base del partito; Laschet è considerato un “merkeliano” e governa in Vestfalia ma soprattutto ha un dialogo costante con i Verdi, potenzialmente i prossimi interlocutori della Cdu per la formazione del governo federale. Mentre Norbert Röttgen è un deputato del Bundestag e già ministro dell’Ambiente con una solida preparazione sulle questioni internazionali.

Negli ultimi mesi però, anche a causa anche dell’emergenza Covid, la corsa si è aperta ad altri due profili: il ministro della Sanità Jens Spahn infatti, ha riscosso molta popolarità grazie a una gestione oculata dell’epidemia, sebbene nelle ultime settimane i teutonici stiano attraversando un duro lockdown e il numero dei deceduti sia in ascesa. Anche il capo del partito cristiano sociale bavarese (Csu), gemello della Cdu, nonché governatore della Baveria, Markus Söder, è visto da molti come un probabile successore di Angela Merkel, proprio per la sua influenza e capacità attrattiva nel Sud della Germania.

C'è da sottolineare che la guida della Cdu non determinerà tout court la cancelleria in quanto il ruolo sarà oggetto dei negoziati fra i partiti. Come cambierà la politica tedesca dopo l’addio di Angela Merkel? Affaritaliani.it ha spiegato i riflessi di questa transizione storica non solo per quello che riguarda Berlino ma anche per i coinvolgimenti impliciti delle altre potenze del sistema intenzionale. La scelta del leader indicherà la futura strategia della Cdu e il partito a cui si appoggerà per un possibile nuovo governo. Ecco perché in gioco ci sono anche nuovi equilibri interni ed esterni.