Giordania: turista italiano morto a Petra

Tragedia a Petra. Un turista italiano è morto dopo una caduta da un'altezza di 25 metri a Petra. Lo riportano i media locali, precisando che il turista era stato ricoverato ieri al Queen Rania Al-Abdullah Hospital dopo la caduta. La Farnesina conferma il decesso.

L'ambasciata italiana ad Amman segue il caso ed è in contatto con la famiglia della vittima.

Era un trentenne torinese la vittima del tragico incidente avvenuto ieri nell'area archeologica di Petra, in Giordania. Andrea Sferrazza, questo il suo nome, si era trasferito qualche anno fa a Londra, dove lavorava nella ristorazione, ma tornava spesso in Italia. In Giordania era in vacanza da solo.