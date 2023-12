Guerra, colpita anche Betlemme a Natale. Attacchi israeliani in Cisgiordania

Guerra, la missione diplomatica del braccio destro di Netanyahu negli Usa

La guerra tra Israele e i palestinesi non si ferma neanche a Natale, anzi il fronte del conflitto si è ormai allargato anche alla Cisgiordania, non più solo a Gaza. Pesanti bombardamenti israeliani nella notte nella Striscia. Lo riferisce l'emittente al-Jazeera, secondo cui ci sono state incursioni nel campo profughi di al-Maghazi e vicino a Bureij e Nuseirat, nel centro dell'enclave, e a Rafah e Khan Younis, nel Sud. I media palestinesi riferiscono anche di duri scontri con le forze israeliane nel campo di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania, nella città di Tammun e nel campo di Aida a Betlemme, proprio nella città santa.

Il ministro degli Affari strategici di Israele Ron Dermer, considerato uno dei più stretti alleati di Netanyahu, dovrebbe incontrare i funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato per discutere la prossima fase della guerra a Gaza: lo ha riferito una fonte alla Cnn. Dermer è un membro del gabinetto di guerra israeliano e in precedenza è stato ambasciatore negli Stati Uniti. Secondo Axios Dermer dovrebbe incontrare il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il segretario di Stato Antony Blinken e i membri del Congresso. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha dichiarato alla Cnn di non avere alcun incontro da annunciare "al momento".

Nel suo primo messaggio pubblico, dopo i massacri del 7 ottobre, il leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar è riapparso e ha affermato che la fazione islamica sta affrontando una "battaglia feroce e senza precedenti" contro Israele, aggiungendo che Hamas non si sottometterà mai alle "condizioni dell'occupazione". In un discorso alla leadership politica di Gaza, riferita tra gli altri dal Times of Israel, Sinwar si è detto fiducioso nella vittoria sostenendo che Hamas è riuscita a uccidere "più di mille soldati" nemici, cifra lontanissima dal bilancio delle autorità israeliane che stimano a poco più di 150 il numero dei soldati caduti finora.