Guerra, gli Usa inviano un sottomarino lanciamissili in Medio Oriente: l'Iran sta per attaccare

Guerra, fonti Usa: "L'Iran pronta a sferrare un attacco a Israele su larga scala"

Clima infuocato in Medio Oriente, mentre si lavora alla tregua tra Israele e Hamas, l'Iran e Hezbollah pianificano l'offensiva contro Tel Aviv. La tensione è salita ulteriormente dopo la strage nella scuola di Gaza, il bilancio è di circa 90 morti, di cui 9 bambini. L'ultimo agguato deciso da Netanyahu allontana la tregua, Hamas ha già fatto sapere che non intende prendere parte al negoziato del prossimo 15 agosto. Intanto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ordinato lo spiegamento di un sottomarino lanciamissili in Medio Oriente, nel contesto delle crescenti tensioni nella regione. Lo ha fatto sapere il Pentagono. Austin ha anche ordinato al gruppo d’attacco della portaerei Abraham Lincoln di accelerare il suo spiegamento nella regione. Israele si aspetta un attacco su vasta scala di Iran e Hezbollah prima del vertice di giovedì prossimo chiesto da Stati Uniti, Egitto e Qatar per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza.

Secondo Haaretz, le autorità di sicurezza sono in stato di massima allerta per un possibile attacco da parte dell'Iran o di Hezbollah, poiché in Israele si stima che, nonostante gli sforzi americani per un vertice volto a proseguire i negoziati per un accordo giovedì, la risposta di Teheran potrebbe arrivare prima. Circa 30 razzi sono stati lanciati da Hezbollah dal sud del Libano sul territorio israeliano, cadendo in aree aperte. Non si registrano danni o feriti. Lo riferisce l'IDF, che ha avviato una controffensiva contro le basi di Hezbollah. "Abbiamo bombardato il quartier generale della Brigata 146 a Gatton con razzi e Katyusha".

Il bombardamento è stato una risposta agli attacchi ai villaggi del sud", ha rivendicato Hezbollah secondo i media locali. La notizia viene confermata da una indiscrezione pubblicata da un reporter di Axios, secondo cui durante un colloquio telefonico tra il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant e il segretario alla Difesa statunitense, lo stesso Gallant ha fatto sapere al suo omologo Usa che i preparativi militari dell'Iran suggeriscono che Teheran si sta preparando per un attacco su larga scala contro Israele.