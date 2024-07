Guerra, Putin "mediatore" riceve Assad a Mosca: "Rischio escalation in Medio Oriente, anche in Siria"

Guerra in Medio Oriente, l'incontro a Mosca tra Putin e Assad

Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu vola negli Stati Uniti per mettere sul tavolo la crisi in Medio Oriente, parlando al Congresso Usa di "minaccia iraniana", il presidente russo Vladimir Putin gioca da "mediatore", incontrando al Cremlino il presidente siriano Bashar Assad. “Sono molto interessato alla sua opinione su come si sta sviluppando la situazione nella regione nel suo complesso”, ha detto Putin ad Assad, "purtroppo c'è una tendenza all'escalation, lo vediamo. Questo vale anche direttamente per la Siria”. “Considerando tutti gli eventi che si stanno verificando oggi nel mondo e nella regione eurasiatica, il nostro incontro di oggi sembra molto importante”, ha replicato Assad a Putin tramite un traduttore russo. L'incontro tra i due leader è avvenuto ieri sera. E Mosca in tale scenario potrebbe svolgere un ruolo di mediazione tra Siria e Turchia.

L'ultima volta Putin e Assad si sono incontrati è stato nel marzo 2023 al Cremlino, in occasione dell'anniversario dei 12 anni della rivolta siriana diventata poi guerra civile. Allora Putin aveva sottolineato il ruolo dell'esercito russo nella stabilizzazione del Paese. La Russia ha infatti condotto una campagna militare in Siria dal settembre 2015, collaborando con l'Iran per consentire al governo di Assad di combattere i gruppi armati dell'opposizione e riprendere il controllo del Paese. Sebbene la Russia concentri ora la maggior parte delle sue risorse militari in Ucraina, ha mantenuto un punto d'appoggio militare in Siria e ha ancora truppe nelle basi.



Nel frattempo, "un gruppo aereo composto da portamissili strategici Tu-95MS dell'Aeronautica militare russa e da bombardieri strategici Hong-6k dell'Aeronautica militare cinesi ha effettuato pattugliamenti aerei sulle acque dei mari Chukchi e Bering e sull'Oceano Pacifico settentrionale". È quanto fa sapere il ministero della Difesa russo, come riporta l'agenzia Tass. "Durante il volo, gli equipaggi russi e cinesi hanno elaborato questioni di cooperazione in tutte le fasi del pattugliamento aereo nella nuova area di operazioni congiunte", ha aggiunto, "la copertura aerea dei caccia è stata fornita dagli aerei Su-30SM e Su-35S dell'aeronautica militare russa". La durata del volo congiunto degli aerei russi e cinesi è stata di oltre cinque ore. Mosca ha specificato che gli aerei non hanno violato lo spazio aereo di altri Stati durante il pattugliamento: “In alcune fasi del percorso, il gruppo aereo è stato accompagnato da jet da combattimento di Paesi stranieri. Durante lo svolgimento dei compiti, gli aerei di entrambi i Paesi hanno agito in stretta conformità con le disposizioni del diritto internazionale. Non ci sono state violazioni dello spazio aereo straniero".