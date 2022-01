Guerra in Ucraina, "Se attaccate fermiamo Nord Stream 2". Minaccia Usa a Putin

Guerra in Ucraina, la Russia non cede e gli Usa restano a guardare

La guerra in Ucraina è sempre più probabile. Nonostante le diplomazie siano a lavoro da giorni per il momento gli argomenti forniti dagli Usa non convincono Putin che tira dritto e pensa al conflitto a fuoco. La prima reazione del governo russo è negativa. La lettera inviata dal Dipartimento di Stato americano - si legge sul Corriere della Sera - "non contiene risposte positive alla questione principale", dice il ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Il Cremlino pretende un impegno scritto dagli Stati Uniti e dalla Nato: l’Ucraina non sarà mai ammessa nell’Alleanza Atlantica. Il documento spedito a Vladimir Putin conferma la posizione degli Usa: "la Nato è un’organizzazione con le porte aperte. La Russia non può decidere chi ne debba far parte e chi no".

Se le cose stanno così, commenta Dmitrj Peskov, portavoce di Putin, "c’è poco spazio per l’ottimismo", aggiungendo, però - prosegue il Corriere - che "ci sono sempre possibilità per continuare il dialogo; è nel nostro interesse e in quello degli americani". Servirebbe, dunque, un cambio di prospettiva. Per ora Stati Uniti ed alleati europei lavorano sulle sanzioni. Ieri Ned Price, portavoce del ministro degli Esteri Antony Blinken, ha dichiarato in un’intervista: «Voglio essere molto chiaro. Se la Russia invade in un modo o in un altro l’Ucraina, il gasdotto Nord Stream 2 non andrà avanti".

LEGGI ANCHE

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente su cui punta il cdx

Licenziata dall'Atac si prende la rivincita: la Quintavalle è medico chirurgo

Venezia, Fiorello e la litigata per l'ascensore nella riunione di condominio