Guerra, l'Iran torna a minacciare Israele: "Netanyahu sta giocando con il fuoco". Nel mirino le centrali elettriche

Guerra, minacce continue tra Khamenei e Netanyahu. Gli obiettivi iraniani sarebbero le centrali elettriche di Tel Aviv

A un anno esatto dalla strage del 7 ottobre compiuta da Hamas, la guerra in Medio Oriente non solo continua ma si è addirittura estesa anche al Libano e ora l'Iran minaccia pesantemente vendetta contro Israele. Dopo l'attacco compiuto settimana scorsa da Teheran, il ledaer iraniano Alì Khamenei ha deciso di provocare nuovamente Netanyahu e ha insignito con la medaglia "Ordine della Conquista" il generale Ali Hajizadeh, comandante della divisione aerospaziale dei pasdaran. Un riconoscimento per la rappresaglia contro Israele e un messaggio indiretto al nemico. La cerimonia, alla presenza di numerosi ufficiali, è parte - riporta Il Corriere della Sera - di una coreografia dove Teheran ha sottolineato di essere pronta ad ogni scenario nel caso Tel Aviv sferri il suo attacco. Nel primo strike i risultati erano stati modesti, nel secondo le testate hanno bucato lo scudo israeliano e raggiunto alcune basi militari. Non importa che il tiro sia stato impreciso e neppure che alcuni vettori siano rimasti vittime di avarie: agli ayatollah interessava dimostrare di poter "arrivare" su obiettivi avversari. Pronti a rifarlo.

Nelle scorse ore, hanno promesso una reazione immediata. Un ufficiale ha sottolineato come il territorio israeliano, rispetto a quello iraniano, sia minuscolo, con target concentrati ed ha citato le centrali elettriche. "Netanyahu sta giocando con il fuoco", ha commentato il contrammiraglio Ali Reza Tangsiri promettendo mosse adeguate alla sfida dove, insieme ai toni minacciosi, ci sono sorprese continue, come l’operazione condotta con i cercapersone esplosivi. Netanyahu ha parlato ieri al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron al quale ha detto che l’imposizione di restrizioni alla vendita di armi a Israele, paventata sabato dall’Eliseo, è un boomerang. "Ci si aspetta che gli amici di Israele lo sostengano e non pongano limitazioni che non fanno altro che rafforzare l’asse del terrore iraniano", ha detto il premier israeliano. Il presidente francese ha assicurato che "l’impegno della Francia per la sicurezza di Israele è incrollabile" ma che è "arrivato il momento di un cessate il fuoco in Libano".