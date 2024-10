Guerra Israele, ancora bombe su Beirut in Libano. Colpita una moschea a Gaza: morti e feriti

Guerra a Gaza, Israele colpisce una moschea: morti e feriti

Non s'arresta la guerra in Medio Oriente: Israele colpisce su entrambi fronti, Gaza e Libano. Nella notte l'Aeronautica militare israeliana ha condotto durante la notte "attacchi mirati contro una serie di depositi di armi e siti di infrastrutture terroristiche appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah nell'area di Beirut". Ma non solo. Israele ha colpito la moschea Shuhada al-Aqsa, nella Striscia di Gaza centrale. Ci sono diversi morti e feriti. Sul campo di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, il paese guidato da Netanyahu ha lanciato una nuova operazione di terra.

Libano, il premier: "Premere su Israele per cessate il fuoco"

Il premier libanese, Najib Mikati, ha invitato il mondo a "fare pressione su Israele" affinché "si impegni per un cessate il fuoco", dopo una notte di intensi bombardamenti israeliani sulla periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Mikati ha anche lodato nel suo comunicato il presidente francese, Emmanuel Macron, che "ancora una volta ha sostenuto il Libano", evocando un prossimo vertice internazionale e ribadendo il suo "sostegno all'appello di Francia e Stati Uniti" ad una tregua.

Idf: "A Jabalia lanciata una nuova operazione di terra"

Sul campo di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, Israele ha lanciato una nuova operazione di terra: lo ha annunciato ufficialmente l'Idf in un comunicato. "L'operazione andrà avanti per tutto il tempo necessario per distruggere sistematicamente le infrastrutture terroristiche nella zona" di Hamas, si legge nel comunicato, citato dal Times of Israel. L'Idf afferma di aver preso di mira con raid aerei e cannoneggiamenti i depositi di armi e munizioni, tunnel e cellule operative e altri obiettivi.

Idf: "Stiamo circondando Jabalia, nel nord di Gaza"

Le truppe israeliane stanno circondando il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dove Hamas si sta riorganizzando, malgrado i numerosi raid, fa sapere l'Idf, che poco prima ha detto di aver avvertito la popolazione palestinese locale, intimandole di evacuare la zona. "Le truppe della 401ma e della 460ma brigata sono riuscite a circondare la zona e stanno conducendo operazioni in quel settore", ha fatto sapere l'Idf.

Idf: "Stiamo circondando Jabalia, nel nord di Gaza"

L'Idf ha detto che informazioni d'intelligence indicano "la presenza di terroristi e di infrastrutture del terrore nell'area di Jabaliya", ed evidenziano "gli sforzi di Hamas di ricostruire le sue capacità operative in quell'area". "Prima e durante l'operazione, l'Iaf (l'aviazione militare, ndr) ha colpito decine di obiettivi militari nell'area per appoggiare le truppe di terra dell'Idf", dicono ancora i militari dello Stato ebraico. Il portavoce della protezione civile di gaza, Mahmud Gaza, interpellato dall'Afp, ha detto che diversi raid hanno scosso Jabaliya nelle ultime ore, parlando di "molte vittime". Il campo di Jabaliya è stato bombardato spesso e con regolarità dall'inizio della guerra, un anno fa.

Israele: "Abbattuti 2 missili balistici Hezbollah verso Haifa"

Le forze di difesa israeliane affermano di aver intercettato due missili balistici lanciati da Hezbollah diretti verso la baia di Haifa. "Dopo che le sirene sono risuonate nelle aree di Menashe, Carmelo e HaMifratz, due missili superficie-superficie che erano stati lanciati dal Libano sono stati intercettati con successo dall'Iaf", ha detto un portavoce militare citato da Ynet.

Idf: "Raid mirati su depositi di armi di Hezbollah a Beirut"

L'Aeronautica militare israeliana ha condotto durante la notte "attacchi mirati contro una serie di depositi di armi e siti di infrastrutture terroristiche appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah nell'area di Beirut": lo rende noto su Telegram l'esercito israeliano (Idf). "L'organizzazione terroristica di Hezbollah ha deliberatamente posto i suoi impianti di produzione di armi e gli armamenti sotto gli edifici residenziali nel cuore della città di Beirut, mettendo a rischio la popolazione civile dell'area", prosegue il comunicato.

Gaza, raid israeliano su moschea: morti e feriti

Il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano alla moschea Shuhada al-Aqsa, nella Striscia di Gaza centrale, è salito a 21: lo ha reso noto la Protezione Civile.

Hezbollah, più di 25 raid aerei israeliani a sud di Beirut

L'emittente tv libanese di Hezbollah, al Manar, riporta che i caccia israeliani hanno effettuato nella notte più di 25 raid nelle aree di Al-Mreijeh, Burj Al-Barajneh, Airport Road e Haret Hreik nella parte meridionale di Beirut.