Guerra, tensione in Medio Oriente. Missili dallo Yemen verso Tel Aviv. Volo Ita in arrivo torna sul mare

Guerra, tensione in Medio Oriente. Ita, volo per Tel Aviv atterrato in totale sicurezza

"In riferimento alle notizie circolate a mezzo stampa in merito al volo ITA Airways AZ806 partito da Roma Fiumicino in atterraggio a Tel Aviv costretto ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen, la Compagnia comunica che il volo in oggetto, dopo una breve attesa, è atterrato in totale sicurezza alle 13:50 e non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l'equipaggio a bordo".

Lo fa sapere Ita in una nota. "La Compagnia - viene specificato - continua a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell'area mediorientale valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni".

Tensione in Medio Oriente. Due missili balistici lanciati contro Israele dagli Houthi, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran,sono stati intercettati con successo dalle difese antiaeree di Israele: lo afferma l'Idf precisando che i missili sono stati abbattuti prima di attraversare i confini del Paese. Lo scrive il Times of Israel. Non si hanno notizie immediate di feriti o danni nell'attacco. Le sirene hanno risuonato in tutto il centro di Israele, a Tel Aviv e Gerusalemme e in numerose città circostanti, nonché in diversi insediamenti israeliani in Cisgiordania. Paura anche nell'aereoporto della capitale israeliana: migliaia di persone, in partenza per le vacanze di Pasqua, si sono rifugiate nei ricoveri. Le sirene d'allarme hanno ripreso a suonare all'aeroporto Tel Aviv, mentre sono state udite altre esplosioni. Secondo quanto riferisce Ansa,un volo della Ita Airways in atterraggio a Tel Aviv è stato costretto ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen. Tutti i voli sono ancora fermi al Ben Gurion.