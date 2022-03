Guerra Ucraina, oltre un milione di rifugiati. Mai visto un esodo simile

Guerra Russia-Ucraina, oltre 1 milione di rifugiati. Secondo l'Onu potrebbero arrivare a 10 milioni

Al settimo giorno di guerra si contano oltre un milione di persone fuggite dall'Ucraina, e con l'intensificarsi dei combattimenti cresce esponenzialmente di ora in ora il numero dei civili diretti verso i Paesi confinanti e degli sfollati interni.

E' questo l'ultimo bilancio aggiornato dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) che nel dettaglio ha censito 1.045.459 ucraini che hanno gia' lasciato il Paese dall'inizio dell'offensiva russa lo scorso 24 febbraio, di cui il 52,4% e' stato accolto in Polonia, ovvero 547.982 persone. In Ungheria e' arrivato il 12,7% degli ucraini scappati dalle bombe (133.009), in Moldova sono il 9,4% (97.827), in altri Paesi Ue - tra cui Germania, Francia e Italia - rappresentano l'8,4% (88.147).

Civili fuggiti dall'Ucraina si trovano anche in Slovacchia (7,6%, oltre 79 mila), Romania (4,9%, oltre 51 mila), Federazione russa (4,6%, in 47.800) e 374 in Bielorussia. A questi si aggiungono altre centinaia di migliaia di persone che hanno abbandonato le loro case e sono sfollate all'interno del Paese, ma e' molto difficile fare una stima precisa poiche' l'attuale situazione di sicurezza complica il monitoraggio dei movimenti della popolazione in Ucraina.

