Quanto è costata in armi all’Occidente la guerra in Ucraina

Ucraina, Bruegel e Kiel ritengono che l'Ue potrebbe compensare il mancato sostegno degli USA all'Ucraina spendendo appena lo 0,12% del proprio pil

Ora che gli Stati Uniti sembrano intenzionati a fermare il loro sostegno all'Ucraina nella guerra con Russia, diversi Paesi dell'Unione Europea spingono per utilizzare i fondi non impegnati del Mes o del NextGenerationEU, oltre al denaro confiscato dagli asset russi, per compensare l'assenza degli USA.

In ogni caso la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento a Kiev ha annunciato che "un nuovo pagamento da 3,5 miliardi di euro per l'Ucraina arriverà già a marzo”.

Per difendersi da sola l'Ue, stando ai think tank del Brussels European and Global Economic Laboratory (Bruegel) e del Kiel Institute for the World Economy, avrebbe bisogno di più di 300mila soldati (50 nuove brigate europee), 1.400 carri armati, 2mila veicoli blindati da combattimento e 700 tra cannoni e lanciarazzi.

Gli stessi Bruegel e Kiel affermano comunque che "l’Europa è in grado di fornire armi aggiuntive all’Ucraina per garantire che le sue capacità di combattimento rimangano come sono attualmente". Il costo sarebbe relativamente basso, considerando che l'Ue per sostituire gli aiuti degli Stati Uniti all'Ucraina dovrebbe "spendere solo un altro 0,12 percento del suo pil, una cifra fattibile”.

Questi numeri sono sostenuti da un secondo studio pubblicato a dicembre dal Tony Blair Institute for Global Change in cui si conferma che con "un misero 0,2 per cento del pil europeo sarebbe sufficiente a colmare il divario di risorse tra Ucraina e Russia. Questo significa che è più che fattibile dare all'Ucraina gli strumenti per fermare la Russia e garantire una nuova lunga pace in Europa: è puramente una questione di volontà politica, non di capacità”.

Ma quanto è costata all'Occidente la guerra in Ucraina in termini di armamenti? Il rapporto dell'Ukraine Support Tracker dell’Università di Kiel calcola che in 3 anni di conflitto Kiev ha ricevuto 267 miliardi di euro in aiuti, per la metà in armi e assistenza militare. La restante parte è divisa in 118 miliardi di sostegno finanziario e 19 miliardi di aiuti umanitari.

L'Ue ha contributo con 62 miliardi in armi e 70 miliardi di altri aiuti contro i 64 miliardi di armi e 50 miliardi di altri aiuti degli Stati Uniti. La fornitura di strumenti utili alla difesa di Kiev arrivavano inizialmente dagli arsenali delle forze armate occidentali ma ora si tratta soprattutto di nuove produzioni dalle industrie militari di USA ed Europa.