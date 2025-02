Ucraina, la svolta di Zelensky: "Mi dimetto subito in cambio dell'adesione alla Nato"

Bannon: "Saluto nazista? No, è quello che faccio sempre"

Volodymyr Zelensky si è detto pronto a dimettersi "immediatamente" in cambio dell'adesione dell'Ucraina alla Nato. Zelenskyy sta rispondendo ad alcune domande alla conclusione del forum 'Ucraina: Anno 2025'. Interpellato su quali garanzie di sicurezza chieda a Trump, ha detto: "Se serve che lasci questa sedia, sono pronto a farlo e posso anche scambiare la mia posizione con l'adesione dell'Ucraina alla Nato". Zelensky ha aggiunto: "Sarei felice di rinunciare alla presidenza se fosse per la pace dell'Ucraina". Sottolineando di essere concentrato sulla sicurezza dell'Ucraina ora, e non tra 20 anni, e di non avere come obiettivo quello di restare presidente per un decennio.



Il presidente Donald Trump vuole recuperare dall'Ucraina i soldi spesi per gli aiuti. I suoi commenti sono arrivati mentre Washington e Kiev negoziano un accordo sulle risorse minerarie che Trump vuole come compensazione per gli aiuti bellici che il suo predecessore Joe Biden ha dato all'Ucraina. Un accordo che il presidente ucraino, Zelensky non sembra intenzionato a sottoscrivere. Trump ha detto ai delegati alla Conservative Political Action Conference (CPAC) vicino a Washington: "Sto cercando di riavere indietro i soldi, o di garantirli". "Voglio che ci diano qualcosa per tutti i soldi che abbiamo messo. Chiediamo terre rare e petrolio, tutto cio' che possiamo ottenere" ha detto Trumo e "riceveremo indietro i nostri soldi perche' non e' giusto. E vedremo, ma penso che siamo piuttosto vicini a un accordo, e sara' meglio che ci andiamo vicino perche' e' stata una situazione orribile".

Bannon: "Saluto nazista? No, è quello che faccio sempre" - "E' un saluto normale che faccio al mio pubblico continuamente. In questo mondo di guerra di informazione, come nazionalista populista, particolarmente se sei di destra, devi sempre andare contro i media, non puoi mai inginocchiarti a loro". Lo spiega al Corriere della Sera l'ex stratega di Trump, Steve Bannon, dopo le polemiche sul suo saluto romano alla convention dei conservatori. Il presidente del Rassemblement National Bardella ha deciso di non parlare alla kermesse dopo quel gesto. "Bardella ha dimostrato di non avere la grinta e la determinazione per vincere e per guidare la Francia, che è una nazione con enormi problemi: di immigrazione, finanziari - prosegue -. Si è messo in posizione fetale di fronte a qualcosa che è così ovviamente falso. Non sarà mai un leader". Meloni è intervenuta con un video messaggio all'evento e ha difeso l'Ucraina oltre che la Ue. "Se mi avesse ascoltato negli ultimi due anni non sarebbe stata imbarazzata nelle ultime 72 ore da quello che ha detto il presidente Trump sull'Ucraina -spiega -. Spero che sia una sveglia per lei". "Non c'è decisione da prendere. L'Italia può permettersi di mandare truppe o denaro illimitato in Ucraina? Senza l'America è finita. A Parigi erano tutte chiacchiere. Volete appoggiare i britannici che mandano truppe? Avete la possibilità di pagare? No - conclude -. Non importa quello che dice l'Europa. Trump è magnanimo, parla di risorse e forse di un qualche coinvolgimento andando avanti, io sono un populista duro e puro, non vogliamo più mandare soldi né truppe".



Leggi anche/ Urso: “Sull’ex-Ilva si decide giovedì. Stellantis? Dopo l’addio di Tavares clima diverso” - Affaritaliani.it