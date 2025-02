Ucraina, tre anni fa l'invasione russa. Von der Leyen vola a Kiev: "Nuova tranche di aiuti da 3,5 miliardi"

Ucraina, tre anni fa l'invasione russa. Von der Leyen vola a Kiev: "Voi siete Europa"

"Ci sarà un Consiglio europeo speciale e presenterò un piano completo su come aumentare la nostra produzione di armi e le nostre capacità di difesa in Europa. Anche l'Ucraina ne avrà beneficio. Nessuno vuole più pace del popolo ucraino. Ma una pace giusta e duratura si ottiene solo con la forza", ha aggiunto. Allerta aerea a Kiev durante la vista dei vertici Ue. Secondo Times, Macron e Starmer proveranno a dissuadere Trump da incontri bilaterali con Putin, offrendo in cambio la garanzia Ue per la difesa di Kiev. Dalla Cina la notizia di una telefonata tra Xi e il presidente russo.

Telefonata Xi-Putin dopo la vittoria di Merz

Xi Jinping ha parlato al telefono con Vladimir Putin: lo riferiscono i media di stato cinesi. Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che Mosca e Pechino "sono veri amici" che "si supportano a vicenda". Lo riferiscono i media statali in merito alla telefonata avvenuta oggi tra i due leader nel giorno del terzo anniversario dell'aggressione russa ai danni dell'Ucraina.

Zelensky: lo scambio di tutti i prigionieri sarebbe un buon inizio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto una "pace reale e duratura" nel 2025 durante il vertice con alcuni leader occidentali, inclusi i vertici delle istituzioni Ue, organizzato a Kiev in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Il leader ucraino ha proposto uno scambio completo di tutti i prigionieri di guerra con la Russia come "inizio" del processo per porre fine al conflitto. "La Russia deve rilasciare gli ucraini. L'Ucraina è pronta a scambiare tutto per tutti, e questo è un modo giusto di iniziare", ha detto.

Von der Leyen annuncia una nuova tranche di aiuti per l'Ucraina

"L'Europa è qui per rafforzare l'Ucraina in questo momento critico. Posso annunciare che un nuovo pagamento di 3,5 miliardi di euro per l'Ucraina arriverà già a marzo. E, come ha appena detto il presidente Costa, ci sarà un Consiglio europeo speciale. Presenterò un piano completo su come aumentare la nostra produzione di armi e le nostre capacità di difesa in Europa. E anche l'Ucraina ne avrà beneficio. Nessuno vuole più pace del popolo ucraino. Ma una pace giusta e duratura si ottiene solo con la forza." Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen a Kiev.

Kallas negli Usa da domani: "La narrazione russa molto presente nelle parole di Trump"

"Se guardo ai messaggi che provengono dagli Stati Uniti, è chiaro che la narrazione russa è fortemente rappresentata". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue, Kaja Kallas entrando al consiglio Affari Esteri a Bruxelles, rispondendo ad una domanda sul fatto che il presidente Usa, Donald Trump, sia vittima di disinformazione russa. "Penso sia bene avere il maggior numero possibile di interazioni con la nuova amministrazione degli Stati Uniti. Domani mi recherò anche negli Stati Uniti per incontrare (il Segretario di Stato americano) Marco Rubio e altri per discutere di questi temi, perché è estremamente importante", ha spiegato Kallas, sottolineando l'importanza di "mantenere l'unità" transatlantica. "Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina e andremo avanti insieme su questa strada. Puoi discutere anche con Putin ma n quel negoziato deve esserci l'Europa e Kiev. Poi andremo avanti con il sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia", ha aggiunto. "Domani andrò a Washington per parlare con Rubio. Quando dice che Zelensky è un dittatore Trump sbaglia. Mi aspetto una stretta collaborazione con il nuovo governo tedesco e mi aspetto che si formi prima possibile".

Zelensky celebra "tre anni di resistenza"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha celebrato "tre anni di resistenza" nel terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. In un post sui social media, Zelensky ha parlato di "tre anni di resistenza. Tre anni di gratitudine. Tre anni di assoluto eroismo degli ucraini", ha scritto. "Ringrazio tutti coloro che difendono e sostengono l'Ucraina".

Erdogan a Macron: "Possiamo ospitare i colloqui Mosca-Kiev"

La Turchia "può contribuire ai colloqui di pace (tra Russia e Ucraina), anche come (Paese) ospitante". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un colloquio telefonico con l'omologo francese, Emmanuel Macron, affermando l'importanza di "lanciare un processo negoziale che non escluda alcuna delle parti nel conflitto". Durante la telefonata, il leader turco ha sottolineato come Ankara continui "con i suoi sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e stabilire una pace equa e duratura" e come la Turchia sia stato l'unico Paese "che ha portato le parti in guerra attorno al tavolo del negoziato in varie occasioni", riferisce la presidenza della Repubblica turca.

Von der Leyen è arrivata a Kiev: "L'Ucraina è Europa"

I leader dell'Ue sono arrivati stamattina a Kiev per esprimere il loro sostegno all'Ucraina, nel terzo anniversario dell'invasione russa. "Siamo a Kiev oggi perché l'Ucraina è Europa. In questa lotta per la sopravvivenza non è solo il destino dell'Ucraina ad essere in gioco, ma quello dell'Europa", ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un messaggio sui social media accompagnato da un video del suo arrivo in treno a Kiev insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Von der Leyen: "Accelereremo l'invio di armi a Kiev"

L'Ue "deve accelerare l'invio di munizioni e armi" all'Ucraina e "questo sarà il cuore del nostro lavoro nelle prossime settimane". Lo ha detto Ursula von der Leyen durante il suo viaggio a Kiev parlando con l'European Newsroom, della quale l'Ansa è parte. "Aumenteremo le sanzioni punitive contro la Russia, anche se dimostrerà una reale volontà a trovare un accordo per una pace duratura", ha sottolineato la Von der Leyen aggiungendo anche che l'Ue "ha preparato un pacchetto per la sicurezza energetica". "L'Ucraina è l'Europa. La nostra stretta partnership è nell'interesse", ha rimarcato la presidente della Commissione europea.