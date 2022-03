Guerra Ucraina, Guerini: Putin non ha raggiunto suoi obiettivi

Ucraina, il ministro della difesa Guerini: "Putin ha sottovalutato la resistenza ucraina"

Durante il suo intervento a "Metropolis", la striscia quotidiana sui siti del gruppo Gedi, Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha affermato che "gli obiettivi che Putin si era prefissato non sono stati raggiunti, c’è stata una lentezza non prevista nelle operazioni, una difficoltà nel garantire i rifornimenti alle truppe russe. E poi è stata sottovalutata la capacità di resistenza delle forze armate e della popolazione ucraina, davvero eroica".

Lorenzo Guerini, continua nell'intervista: "Putin è già stato condannato da tutti i grandi Paesi, non solo occidentali, per quello che sta facendo" spiega il ministro, secondo il quale l'obiettivo del leader russo resta "quello di rovesciare il governo ucraino e cacciare Zelensky, che, però, ormai è un punto di riferimento per la sua comunità e per quella internazionale".

È giusto "incoraggiare la soluzione diplomatica, che è molto complessa, ma bisogna avere uno sguardo realistico sulle sofferenze degli ucraini. Questa aggressione inaudita non è solo nei loro confronti, ma minaccia la nostra architettura di sicurezza europea". Guerini auspica "che si arrivi a rafforzare la difesa europea per rafforzare la nostra sicurezza". Da quando è ministro il bilancio della Difesa in l'Italia è cresciuto "di oltre 3 miliardi e mezzo". Secondo il ministro non solo è lecito, "ma anche doveroso l'aiuto militare che stiamo dando all'Ucraina".

