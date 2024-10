Guerra Ucraina: i russi conquistano Toretsk, città chiave. Meloni incontra Zelensky a Roma

Guerra Ucraina, i russi avanzano nell'est del Paese. Zelensky vola in Europa, vedrà anche Meloni

La guerra in Ucraina continua senza sosta e i russi hanno comunicato di aver conquistato una città importante sul fronte orientale del Paese, si tratta di Toretsk. Inoltre le forze di Putin hanno attaccato la notte scorsa la regione di Poltava, nell'Ucraina centro-orientale, con tre missili balistici Iskander-M/KN-23 provenienti dalla regione russa di Kursk e 22 droni kamikaze provenienti dal territorio russo e dalla Crimea occupata: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 21 droni nemici nelle regioni di Odessa, Vinnytsia e Kiev, mentre uno è stato respinto in direzione della Russia.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, potrebbe arrivare a Roma nella giornata di domani per un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il bilaterale, però, secondo quanto si apprende, non è ancora definitivamente fissato in quanto legato all'incontro sull'Ucraina in programma a Ramstein sabato. Il presidente americano, Joe Biden, ha però annullato la sua visita in Germania per seguire da vicino il passaggio dell'uragano Milton in Florida e per questo il summit tedesco potrebbe essere rinviato.