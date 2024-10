War, nuove rivelazioni choc: "Trump inviava i test Covid a Putin quando gli Usa ne erano a corto"

Usa, esce il nuovo libro di Bob Woodward: rivelazioni choc. La verità sul rapporto Trump-Putin

Il 15 ottobre uscirà il nuovo "War", il libro scritto dal giornalista Bob Woodward, l'uomo che rivelò con Carl Bernstein lo scandalo Watergate che portò alle dimissioni del presidente Nixon nel 1974. Woodward conosce tutti i segreti della Casa Bianca e le nuove rivelazioni rischiano di condizionare fortemente le prossime presidenziali Usa in programma a novembre. Donald Trump, sostiene Woodward nel suo ultimo libro, ha inviato segretamente i test Covid-19 al suo omologo russo Vladimir Putin quando era alla Casa Bianca e nel bel mezzo della pandemia di coronavirus, quando gli Stati Uniti ne erano a corto. Woodward si spinge anche oltre e rivela che Trump ha mantenuto un rapporto personale con Vladimir Putin, nonostante l'invasione russa dell'Ucraina.

Secondo il racconto dei media americani che hanno avuto accesso al libro, Vladimir Putin avrebbe ricevuto i test anti-Covid e avrebbe implorato Donald Trump di non dire nulla: "Non voglio che tu lo dica a nessuno, la gente si arrabbierà con te, non con me", gli avrebbe detto il presidente russo. Secondo un consigliere che ha raccontato protetto dall'anonimato, Trump ha parlato con Putin in segreto ben sette volte da quando ha lasciato la Casa Bianca nel 2021. All'inizio del 2024, ha chiesto a un assistente di lasciare il suo ufficio nella residenza di Mar-a-Lago in Florida per avere una conversazione telefonica con il presidente russo.

"Nessuna di queste storie inventate da Bob Woodward è vera, è il lavoro di un uomo davvero demente e squilibrato", ha detto Steven Cheung, portavoce del candidato presidenziale repubblicano, in una dichiarazione, dicendo che il libro "potrebbe essere usato come carta igienica". Kamala Harris, la rivale democratica di Trump ha espresso la sua indignazione. "Tutti in America stavano lottando per ottenere i kit (...) e questo tizio li manda in Russia, da un dittatore omicida, per il suo uso personale?". "Questo è solo l'ultimo e più eclatante esempio di chi è Trump", ha aggiunto la vicepresidente.