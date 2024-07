Guerra Ucraina, Mosca: "Esplosivi dall'Italia e dalla Germania per atti terroristici"



Continua la guerra tra Russia e Ucraina. La filiale di San Pietroburgo del Servizio di sicurezza russo ha bloccato un canale per la fornitura di esplosivi e detonatori elettrici dall'Europa alla Russia destinati ad atti terroristici. Il materiale è stato trasportato in diverse spedizioni dall'Italia e dalla Germania nascosto in cavità di pezzi di ricambio per auto. L'esercito di Mosca, intanto, ha inviato due caccia Mig-29 e Mig-31 per respingere due bombardieri B-52 statunitensi vicino al confine artico. Nella notte sono stati abbattuti 75 droni ucraini in diverse regioni russe. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, commentando il ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca ha detto: il presidente Usa "è fuori. Gli obiettivi dell'operazione speciale militare saranno raggiunti".

Mosca: 75 droni ucraini distrutti su province russe



I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 47 droni ucraini sulla regione di Rostov, uno ciascuno sulle regioni di Belgorod, Voronezh e Smolensk, otto su Kuban e 17 sul Mar Nero e sul Mar d'Azov. Lo ha detto il ministero della Difesa russo.

Medvedev: "Biden out, obiettivi militari saranno raggiunti"



"Biden è fuori. Gli auguriamo buona salute. Gli obiettivi dell'operazione speciale militare saranno raggiunti". Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, commenta sul proprio canale Telegram il ritiro di Joe Biden alla corsa per la Casa Bianca.

Zelensky: "Arrivati i patriot, difesa più forte"

"Oggi il comandante della Forza aerea - scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sul suo account X - ha riferito sulle operazioni dei nostri team di difesa (antiaerea) nell'abbattimento di droni Shahed russi e sul contrasto ai missili russi. Ora possiamo dire che il nostro sistema di difesa si è rafforzato. E' infatti arrivato in Ucraina il sistema di Patriot tedesco ed estendo la mia gratitudine nei confronti alla Germania e agli Stati Uniti per questo passo. Ora saremo in grado di fare di più nei nostri cieli. E per quanto resti molto lavoro da fare e per quanto siamo ancora lontani dalla protezione garantita, tuttavia si tratta di piu' potenza per l'Ucraina", conclude il messaggio del leader ucraino.