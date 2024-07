"Ucraina, chi è contro Zelensky rischia la vita". Testimonianza choc. Il video

Parla una giornalista ucraina fuggista all'estero

Pubblichiamo la testimonianza controcorrente rispetto al mainstream di una giornalista ucraina fuggita all'estero grazie a un messaggio diffuso dal consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi.

"Ho contattato una giornalista ucraina, costretta a fuggire all’estero, vedendo sequestrati i suoi beni e perseguitata la sua famiglia. In Ucraina non c’è libertà di opinione. Chiunque si dichiari contrario a Zelensky rischia la propria vita. Sono stati aboliti 11 partiti e la libertà di stampa. Non si fanno elezioni. La cosa più scandalosa è che noi stiano finanziando questo regime spacciato per democrazia solo per tutelare interessi economici delle multinazionali che , grazie a governi corrotti, sono le proprietarie delle terre degli ucraini".

