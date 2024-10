Guerra Ucraina, Putin a corto di soldati chiama i nordcoreani in Russia. Il piano dello Zar per una nuova alleanza militare

Guerra Ucraina, la Russia è a corto di soldati? Commento

Quante volte abbiamo sentito e letto le minacce della Russia in caso di “appoggio” all'Ucraina con militari di nazioni legate alla NATO, addirittura con l'ipotesi di un conflitto nucleare. La domanda è: vale solo per l'Ucraina o anche per la Russia? Pare che per questa seconda nazione non sia un problema far arrivare in “soccorso” 12.000 soldati di Pyongyang (i quali saranno a tutti gli effetti cittadini russi?), forse la Russia è già a corto di uomini? A seguito di ciò nasce un'inedita alleanza Militare? Dopo il BRICS, il CRINK (acronimo di Cina, Russia, Iran, Korea del Nord) pare abbia stipulato un accordo che comprende il rifornimento di armi, munizioni e quant'altro serve alla Russia per la guerra in Ucraina.

Questa notizia è stata riportata da più agenzie e dai media mettendo in allarme la NATO che a adesso si ritrova, con un “quasi membro” invaso da un altro Stato con la benedizione di Putin. Da difendere? Ed ecco la domanda: si sta cercando un conflitto mondiale? Vale la pena per una fazzoletto di terra e per le mire espansionistiche di una persona (supportata da altri con la stessa mentalità) coinvolgere tutto il pianeta?

Più volte ho scritto delle conseguenze che ne possono scaturire: i morti per una eventuale guerra nucleare saranno miliardi e per i “poveri sopravvissuti” sarà bene ricordare che la terra, una volta contaminata, non produrrà più niente e poi chi la coltiverebbe? Ovviamente lo stesso discorso vale per l'acqua ecc. Vorrei ricordare che le radiazioni ed il pulviscolo, altamente letale, seguono le correnti aeree e non i confini che l'uomo ha delineato. Vincitori? Vinti? Ce ne saranno? La conta dopo il conflitto ...