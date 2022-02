Guerra Ucraina, russi a 32 Km da Kiev. Zelensky: "Ci hanno lasciati soli"

Ucraina, Zelensky: "137 eroi uccisi. Dove sono gli aiuti promessi?"

Il secondo giorno di guerra in Ucraina potrebbe già essere decisivo per la Russia per conquistare la capitale Kiev. Le truppe di Putin non arretrano e bombardano il centro della capitale. Le forze meccanizzate russe che erano entrate in Ucraina attraverso la Bielorussia si troverebbero a circa 20 miglia (32 chilometri) da Kiev, secondo due fonti riportate dalla Cnn. Un secondo contingente, entrato in Ucraina dalla Russia, sarebbe un pò più distante ma sempre in movimento verso Kiev con l'obiettivo di circondare la città e rovesciare il governo ucraino. Due forti esplosioni sono state udite nel centro di Kiev in un breve lasso di tempo. Lo riferisce la Cnn in una breaking news. La notizia è confermata dall'agenzia russa Interfax. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che il suo Paese è stato "lasciato solo" a combattere la Russia dopo che il Cremlino ha lanciato un'invasione su larga scala.

"Siamo stati lasciati soli a difendere il nostro Stato", ha detto Zelensky in un video. "Chi è pronto a combattere al nostro fianco? Non vedo nessuno. Sono stati uccisi 137 eroi". Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato di ritenere che forze di sabotaggio russe siano entrate Kiev. Lo riferisce la Cnn. "Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1 e la mia famiglia, come obiettivo numero 2. Vogliono distruggere politicamente l'Ucraina distruggendo il capo di stato. Secondo le nostre informazioni gruppi di sabotaggio nemici sono entrati a Kiev. Resto nella zona del governo insieme ad altri", ha detto il presidente ucraino.

