Guerra Ucraina-Russia ultime notizie live, Zelensky: non vivrò a lungo

La Russia di Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina. Kiev è alle prese con una difesa disperata. La NATO, gli Stati Uniti e l'Unione Europea condannano l'incursione in un Paese sovrano con al vertice un governo democraticamente eletto. Segui su Affari la diretta live minuto per minuto.

Ucraina, Kiev: quasi 3.000 i soldati russi uccisi in due giorni 16.03.25



Secondo la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar, le forze russe hanno subito pesanti perdite in due giorni di scontri: "Dall'inizio dell'invasione su larga scala della Federazione russa nel territorio dell'Ucraina, le truppe del paese invasore hanno subito le seguenti perdite fino alle 15:00 di venerdì - ha scritto su Facebook - fino a 80 carri armati, 516 veicoli corazzati da combattimento di vario tipo, 10 aerei, sette elicotteri, e 2.800 uomini". "Siamo forti. La vittoria sarà nostra", ha aggiunto. Sim

Ucraina: Francia favorevole a escludere la Russia da Swift 16.02



La Francia e' favorevole ad escludere la Russia dal sistema Swift. Lo ha detto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, in conferenza stampa all'Ecofin informale di Parigi.

Ucraina: Mosca,colloqui Minsk non escludono azione militare 16.00



"I possibili negoziati a Minsk possono iniziare in qualsiasi momento", ma "non cancellerebbero l'operazione speciale russa in Ucraina". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo, citato da Interfax. Ma prima "Kiev deve decidersi, o parla con il nostro Paese o accusa il nostro Paese", ha aggiunto Mosca, sottolineando che e' troppo presto per indicare a che livello una delegazione russa potrebbe partecipare ai colloqui.

Ucraina: ministero Difesa, blindati ucraini entrano a Kiev 16.00



Le forze armate ucraine stanno entrando nella capitale, Kiev, con i blindati. "Attualmente, l'equipaggiamento militare ucraino sta entrando nella citta' di Kiev per rafforzare le difese della citta'", ha annunciato su Facebook il consigliere del ministro degli Affari interni dell'Ucraina, Vadym Denysenko, come riporta l'agenzia Unian. Denisenko ha anche chiesto di non filmare o pubblicare il movimento dell'equipaggiamento militare delle forze armate ucraine. L'esercito ucraino sta difendendo Kiev, la situazione e' difficile e tesa, ha detto in un briefing il sindaco della capitale Vitaliy Klitschko.

Putin, autorità ucraine banda di drogati e neonazisti 15.56

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito le autorità ucraine una "banda di drogati e neonazisti".

Putin chiede all'esercito ucraino di prendere il potere 15.49.06





Putin chiede all'esercito ucraino di "prendere il potere" a Kiev e di rimuovere Zelensky.

Ue, chiesto a Cina esercitare sua influenza per negoziati 15.49.06



"Ho avuto questa mattina un colloquio telefonico" con Pechino "e ho chiesto alla Cina di esercitare la sua influenza per il rispetto della sovranita' dell'Ucraina e per un negoziato. E' stato un colloquio molto costruttivo". Lo dice l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.

Ucraina: sindaco Kiev, sta avvenendo un incubo 15.43.26



"Siamo un popolo pacifico vogliamo la pace e quello che sta succedendo e' un incubo. Grazie per il vostro supporto, spero che tutto si possa al piu' presto risolvere senza ulteriori aggressioni. Saluti e grazie ancora per il vostro supporto e la vostra amicizia". Cosi' il sindaco di Kiev Vitali Klitschko in un messaggio inviato al forum dei sindaci del Mediterraneo in corso a Firenze.

Ucraina: Nato, da Mosca spargimento di sangue deliberato 15.38

"La Russia ha minacciato la pace nel continente europeo. Mosca ha una grandissima responsabilità per questo spargimento di sangue deliberato e per questa invasione a lungo termine". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aprendo il vertice virtuale straordinario dei capi di stato e di governo della Nato.

Zelensky a leader Ue, forse ultima volta mi vedete vivo 15:37

"Durante la videoconferenza della scorsa notte il presidente ucraino Zelensky ha detto ai leader dell'Ue: 'Questa potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete vivo', mi hanno detto due fonti informate sulla chiamata". Lo scrive su twitter Barak Ravid corrispondente diplomatico di Walla News e Axios.

Ucraina: Iag, niente piu' voli su Russia 15.37

Il gruppo di compagnie aeree Iag, societa' madre di British Airways, ha annunciato la cancellazione dei voli per Mosca e il reindirizzamento di quelli che utilizzano lo spazio aereo russo, subito dopo l'annuncio della Russia di bandire tutti gli aerei collegati al Regno Unito dal suo spazio aereo. Intanto il premier britannico Boris Johnson ha assicurato piu' sostegno al presidente ucraino dopo l'invasione russa. L'annuncio riguarda solo i voli British Airways perche' "nessun'altra compagnia del gruppo stava sorvolando la Russia" ha detto un portavoce di Iag, che e' anche la societa' madre delle compagnie spagnole Iberia e Vueling. "Abbiamo preso oggi la decisione di cancellare il collegamento aereo che abbiamo con Mosca" e di "reindirizzare i voli per Singapore e Delhi per non sorvolare la Russia", ha spiegato il direttore generale Luis Gallego durante una conferenza con gli investitori dopo la pubblicazione dei risultati del gruppo.

Ucraina: Le Maire, subito sanzioni a Russia da Ecofin 15.36

"I ministri delle finanze europei e la Bce renderanno subito operative le sanzioni" contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, nella conferenza stampa al termine di Eurogruppo e Ecofin informali. "Colpiremo tutti gli interessi russi per tutto il tempo necessario", ha aggiunto.

