Guerra in Ucraina, von der Leyen vola a Kiev: "Dall'Ue fino a 35 miliardi di prestito"

Guerra Ucraina, dall'Ue nuovi aiuti a Kiev. Il piano di sostegno in vista dell'inverno

A pochi giorni dalla presentazione della nuova Commissione Ue, con la nomina dell’italiano ed ex ministro Raffaele Fitto alla vicepresidenza esecutiva con deleghe a riforme e coesione, e al via libera del Parlamento Ue all’uso di armi occidentali a lungo raggio in territorio russo , la presidente della Commissione Ursula von der Leyen vola a Kiev per parlare del “sostegno europeo” con l’avvicinarsi dell’inverno. Gli aiuti per l’Ucraina infatti non cesseranno. “Gli implacabili attacchi russi rendono necessario il continuo sostegno dell'Ue all'Ucraina”, ha scritto von der Leyen su X, promettendo “un prestito fino a 35 miliardi di euro come parte dell'impegno del G7”. Si tratta di “un altro importante contributo dell'Ue alla ripresa dell'Ucraina", ha aggiunto Ursula. Che si dice certa che tutti faranno la propria parte. "Noi facciamo la nostra parte e sono certa che altri faranno la loro", riferendosi al prestito in parte più alto del previsto per coprire la parte in origine dovuta agli Usa. "La cosa importante era fare in fretta, in modo da dare spazio di bilancio all'Ucraina. Ed è solo giusto che i prestiti siano garantiti dagli asset immobilizzati russi".

Guerra, von der Leyen: "Non permetteremo che l'Ucraina resti al buio"

“La Russia ha messo in campo un vergognoso tentativo di far passare l'inverno ucraino al buio. Sono qui per dire agli ucraini che l'Ue vi aiuterà nella sfida energetica, per mantenere la luce accesa, per mantenere la popolazione al caldo, per far sì che la vostra economia cresca", ha poi rimarcato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa da Kiev. Von der Leyen ha annunciato un piano di supporto energetico dell'Ue all'Ucraina, che prevede il mantenimento del collegamento di Kiev alla rete elettrica europea. "La Russia deve pagare per la distruzione" che ha portato, ha aggiunto.

"Abbiamo lavorato duro negli ultimi due anni per migliorare la produzione energetica Ucraina e la condivisione della nostra energia con Kiev. Faremo in modo che oltre il 25% del fabbisogno energetico ucraino sia completato" con il supporto europeo, ha spiegato von der Leyen sottolineando i tre pilastri dell'azione di Bruxelles: "Riparare e proteggere i punti energetici, migliorare il collegamento dell'Ucraina con la rete elettrica europea, lavorare su un flusso costante di energia verso l'Ucraina che, in questo momento, prevede l'invio di turbine a gas mobili e pannelli solari".

Guerra Ucraina, Zelensky ringrazia l'Aiea per la risoluzione pro-Kiev su Zaporizhzhia

"Sono grato alla Conferenza generale dell'Aiea per aver approvato una risoluzione sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia che ribadisce la necessità che l'Ucraina riprenda il pieno controllo dell'impianto e ritiri le truppe e il personale russi dall'impianto. La Russia è l'unico regime terroristico al mondo che ha rubato una centrale nucleare, che è la più grande centrale nucleare in Europa, l'ha trasformata in una base militare e continua a usarla per il ricatto nucleare contro il nostro continente e il mondo". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Ecco perché la sicurezza nucleare è il primo punto della Formula di pace. E questo è stato uno degli argomenti principali all'ordine del giorno del primo Summit di pace. Sono lieto di vedere che la risoluzione odierna della conferenza dell'Aiea promuove questi importanti sforzi. Solo attraverso la determinazione collettiva e l'azione basata sui principi saremo in grado di costringere l'aggressore a fermare il suo ricatto e il suo terrore. Ogni stato che aderisce alla Carta delle Nazioni Unite e ai comuni principi umani deve essere interessato a questo per il bene della pace e della sicurezza internazionale", ha concluso.

Guerra Ucraina, Zelensky: "Più pressione su Mosca, sulle sanzioni l'Ue non si divida"

"È necessario mettere maggiore pressione sulla Russia, con altre pressioni. La Russia non deve abituarsi alle nostre pressioni. E non dovrebbero esserci divisioni sui pacchetti di sanzioni", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Kiev con Ursula von der Leyen. Zelensky ha aggiunto che, nel corso dell'incontro, è stato concordato con von der Leyen di "accelerare" le procedure per l'adesione dell'Ucraina all'Ue.