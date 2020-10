Guinea, Condé vince le elezioni ma l’opposizione contesta brogli: è caos

I primi risultati ufficiali delle elezioni in Guinea, quando è stato scrutinato circa un decimo delle circoscrizioni, vedono in vantaggio il presidente uscente, l'82enne Alpha Condè. La Commission electorale nationale independante (Ceni) ha diffuso i risultati di quattro collegi elettorali su un totale di 38: tre nella regione della capitale Conakry e uno nella regione settentrionale di Bokè.

In tutti e quattro le aree, Condè ha ottenuto la maggioranza dei voti con percentuali comprese tra il 49 e il 56 per cento delle preferenze, come riporta il sito Guineenews. Il principale partito d'opposizione, l'Union des forces democratiques de Guinee (Ufdg) del candidato Cellou Dalein Diallo, ha però contestato lo svolgimento del voto lamentando frodi. Diallo si è auto-dichiarato vincitore delle consultazioni ieri, nel corso di una conferenza stampa, e sono già stati registrati scontri e arresti durante le manifestazioni dei suoi sostenitori, scesi in strada in diverse città per celebrare la presunta vittoria.

Gli osservatori dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas/Cedeao), che hanno supervisionato le operazioni di voto nel finesettimana, ne hanno invece definito regolare e "trasparente" lo svolgimento. Gli organismi regionali, di accordo con le Nazioni Unite, hanno poi qualificato come "deplorevole" la prematura dichiarazione di vittoria di Diallo. I risultati delle altre circoscrizioni, ha reso noto la Ceni, sono attesi nei prossimi giorni.