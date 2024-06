"L'Esercito israeliano avanza ancora? Hamas ucciderà tutti gli ostaggi"

Usa, Blinken ai Paesi arabi: "Premete su Hamas per un accordo"

I leader di Hamas hanno dato ordini ai miliziani che controllano gli ostaggi a Gaza di sparare ai prigionieri se pensano che le forze israeliane stiano arrivando. Lo riporta l'Ansa, in base alle dichiarazioni del New York Times. Il quotidiano Usa, che riferisce anche delle operazioni americane per aiutare nella localizzazione degli ostaggi con i droni, aggiunge che si ritiene che un "piccolo gruppo di ostaggi" sia trattenuto vicino a Yahya Sinwar, il leader di Hamas a Gaza, per essere utilizzati come scudi umani. Sinwar, secondo gli americani, "probabilmente è tornato a nascondersi sotto Khan Yunis".

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha esortato i Paesi arabi a fare pressioni su Hamas affinche' accolga la proposta di accordo per una tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Il capo della diplomazia Usa è arrivato oggi al Cairo per un tour nella regione, l'ottavo dall'avvio della guerra di Israele contro Hamas nella Striscia.

"Il mio messaggio ai governi di tutta la regione: se volete un cessate il fuoco, spingete Hamas a dire si'", ha dichiarato Blinken ai giornalisti nella capitale egiziana. "Credo fermamente... che la stragrande maggioranza delle persone, sia che si trovino in Israele, in Cisgiordania, a Gaza... vogliano davvero credere in un futuro in cui israeliani e palestinesi vivranno in pace e sicurezza", ha aggiunto.