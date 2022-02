Harry-Meghan, il principe: "La Gran Bretagna sarà sempre la mia casa"

Il principe Harry vuole la scorta per i futuri soggiorni in Gran Bretagna, ma pagandosela di tasca propria

"La Gran Bretagna sarà sempre la mia casa". E' quanto ha detto il principe Harry, secondo quanto riferiscono i suoi avvocati, mentre a Londra ha preso il via ieri l'udienza preliminare del ricorso nei confronti dell'Home Office per ottenere la garanzia di una scorta a tutela della sua famiglia in occasione dei futuri soggiorni in Gran Bretagna, ma pagandosela di tasca propria.

Gli avvocati hanno detto all'Alta Corte che il principe non si sente al sicuro per una eventuale visita secondo le disposizioni attuali. Durante l'udienza, incentrata su quali parti del caso dovrebbero essere mantenute riservate, l'avvocato del principe, Shaheed Fatima, ha affermato che i suoi legami con il Regno Unito sono rimasti forti.

"Va da sè che vuole tornare per vedere la famiglia e gli amici e continuare a sostenere le associazioni di beneficenza che gli stanno cosi' a cuore", ha detto Fatima come riferisce la Bbc online. "Ma - ha aggiunto - non si e' sentito per nulla al sicuro quando e' venuto in visita la scorsa estate con il tipo di disposizione di sicurezza in vigore".

LEGGI ANCHE:

- Harry-Meghan, divorzio vicino: famiglia reale pronta, e lui si riavvicina a Eugenia