Hezbollah: "Abbiamo colpito posizioni militari di Israele". Ora in Libano la guerra si combatte per le strade

Guerra in Libano, Hezbollah risponde al fuoco. Anche a Gaza si continua a combattere

La guerra in Medio Oriente ora si combatte in Libano, Hezbollah sta rispondendo al fuoco contro Israele e ormai è coinvolto un quarto del territorio libanese nel conflitto armato, compresa anche la capitale Beirut. Il gruppo armato libanese ha detto di aver sparato raffiche di razzi e missili contro le truppe israeliane a Shlomi, Hanita e Marj, nel nord di Israele. Il fuoco di sbarramento - secondo quanto riporta Al Jazeera, citando anche altri media israeliani - ha fatto scattare le sirene nella regione. Non ci sono state notizie immediate di vittime o danni. I lanci sono avvenuti poco dopo che Hezbollah ha rivendicato un attacco missilistico sulla base israeliana di Glilot, vicino alla città centrale di Tel Aviv, che ospita l'unità di intelligence 8200.

L'esercito israeliano ha detto di aver rilevato il lancio di cinque razzi verso il centro di Israele e che alcuni di essi sono stati intercettati, mentre altri sono atterrati in aree aperte. Le forze di difesa israeliane annunciano che un soldato è stato ucciso combattendo nel nord della Striscia di Gaza, portando a 350 il bilancio dell'offensiva di terra scatenata dall'assalto di Hamas del 7 ottobre dello scorso anno. Lo riporta The Times of Israel. Si tratta del sergente Noam Israel Abdu, 20 anni, del 17° battaglione della brigata Bislamach, di Kadima-Zoran. Le Forze di Difesa Israeliane affermano inoltre che un altro soldato è stato gravemente ferito nello stesso incidente in cui è stato ucciso Abdu.

Separatamente, un riservista del 7012° Battaglione della Brigata Alexandroni è stato gravemente ferito durante i combattimenti nel sud del Libano. Almeno 11 persone sono state uccise negli attacchi israeliani nel centro e nel nord di Gaza, secondo le autorità locali. Lo riferisce la Cnn. Sette persone sono state uccise in un attacco israeliano contro una casa nel campo profughi di Al Bureij, nel centro di Gaza, secondo l'ospedale dei martiri di Al-Aqsa. E almeno quattro persone, tra cui due bambini, sono state uccise in un attacco a un edificio residenziale nell'area di Beit Lahia, secondo il capo dei servizi di emergenza nel nord di Gaza, Fares Afana.