Sale la tensione tra Regno Unito e Cina: Londra intende sospendere l'accordo di estradizione con Hong Kong dopo l'entrata in vigore della contestata legge sulla sicurezza nazionale approvata da Pechino.

Il ministro degli Esteri, Dominic Raab, è atteso in Parlamento, per aggiornare i Comuni sui temi presi in esame, tra cui "i nostri accordi di estradizione", e su "una serie di altre misure che potremmo voler adottare".

Hong Kong: Londra verso sospensione trattato di estradizione

Una direzione sulla quale punta anche Nathan Law, uno dei leader della protesta democratica a Hong Kong, fuggito a Londra di recente. "Ho parlato di questa questione con molti membri del Parlamento e ho ricevuto un sostegno molto forte sull'idea di sospendere il trattato di estradizione con Hong Kong", ha scritto su Twitter, sottolineando che "il cambiamento sta avvenendo". Sulla stessa linea anche Iain Duncan Smith, co-fondatore dell'Alleanza interparlamentare con la Cina, convinto che "questa sia la cosa giusta da fare in risposta alla repressione del governo cinese sulla popolazione di Hong Kong".

La settimana scorsa il governo britannico ha deciso di escludere il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei dallo sviluppo della rete 5G, oltre ad aver offerto - dopo l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale - la cittadinanza a tre milioni di cittadini dell'ex colonia britannica in Asia, scatenando la reazione di Pechino che ha denunciato interferenze interne.