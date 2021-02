Il 48% dei russi vuole Putin anche dopo il 2024

La meta' circa dei russi (48%) vorrebbe vedere Vladimir Putin come presidente della Russia dopo il 2024. Il 41% invece non lo vorrebbe. E' quanto emerge da un sondaggio del centro demoscopico indipendente Levada Center, sottolineando che il cambiamento dei dati, rispetto all'analisi dell'anno scorso, e' avvenuto "entro il margine di errore statistico": nel 2020 infatti il 46% sosteneva un altro mandato, il 40% no. Tra i giovani (18-24 anni), invece, piu' della meta' (57%) non vorrebbe vedere Putin come presidente dopo il 2024 (ma il 31% si'). Tra le ragioni piu' frequenti per cui si vorrebbe vedere Putin alla presidenza dopo il 2024 ci sono "il riconoscimento dei suoi servizi al Paese (30%), il riconoscimento del merito personale (25%) e la buona politica estera (19%)". Piu' della meta' (53%) di coloro che "non vogliono" Putin al Cremlino dopo il 2024 intendono votare per un altro candidato alle elezioni. Un altro 30% non ha intenzione di recarsi alle urne. Il 7% e' in vena di azioni di protesta, e il 5% lascera' il Paese