Il pianeta sull’orlo del baratro

Questa inquietante frase è sta pronunciata dal Segretario Generale Antonio Guterres in merito ai dati climatici nel mondo. Tutti siamo in grado di capire che ormai ci sono eventi catastrofici in molte parti del pianeta, basti pensare che terre rigogliose, fino a qualche tempo fa, oggi sembrano diventate dei deserti e che dire del fatto che nevica in zone che hanno avuto sempre un clima temperato?

Ebbene, l'ONU lancia un ennesimo appello per salvare il pianeta da una possibile distruzione derivante dalle attività umane. Proprio queste ultime, a detta di tutti, sono le problematiche che insorgono in questo momento. Faccio un esempio: la deforestazione di zone che vano dall'Amazzonia, all'Asia e l'Africa che hanno da sempre prodotto importanti quantità di ossigeno e trattenuto il CO2 e solo per dare qualche numero sappiamo che il 31% della superficie del pianeta è coperto da foreste, ma queste vengono disboscate al ritmo di 10 milioni di ettari l'anno e come si intuisce provoca un danno non indifferente.

Poi se vogliamo possiamo aggiungere l'inquinamento atmosferico, quello dei terreni e quello delle acque, ma qui faccio una breve parentesi: che tutto ciò sia da addebitare all'uomo non v'è dubbio, ma non possiamo pensare che sia solo il comune cittadino a provocare un disastro di queste proporzioni. Ben altre sono le cause e la motivazione è una sola: fare denaro! Ergo l'ONU oltre a rivolgersi all'educazione dei singoli abitanti della terra dovrebbe concentrarsi su tutte quelle aziende, in qualsiasi parte del mondo siano insediate, e porre fine a questo scempio.

Parlare non serve a molto, forse le coscienze si possono mettere a tacere con una vita più di “qualità”, ma stiamo pagando un prezzo troppo alto. Sicuramente chi ha in mano le leve del potere politico-economico-finanziario questi appelli arrivano come a una persona che si trova in pieno deserto esposto al caldo e senza riparo con un ventilatore in mano. E' efficace? Per rimettere tutto in ordine servirebbe semplicemente dell'educazione e del rispetto parole che sono state cancellate da un solo termine: AVIDITA'. Buona fortuna a tutti noi.