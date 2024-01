Il premier Tusk in visita da Zelensky: "Nuovi aiuti a Kiev dalla Polonia"

Ucraina, Tusk: "La Polonia è l'alleato più fedele di Kiev contro Mosca, ci sono divergenze ma vogliamo risolverle"

Il primo ministro polacco Donald Tusk si trova in visita in Ucraina e, come previsto, si è incontrato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il primo ministro Denys Shmyhal. Tusk ha anche reso omaggio ai soldati caduti in quasi due anni di guerra con la Russia.

"Oggi abbiamo avuto trattative molto produttive con il Primo Ministro polacco Donald Tusk su tutti gli aspetti delle nostre relazioni bilaterali", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. "C'è un nuovo pacchetto di difesa polacco. Apprezziamo il costante sostegno della Polonia e il nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina, nonché una nuova forma di cooperazione mirata all'acquisto di armi su larga scala per le esigenze ucraine: un prestito polacco per l'Ucraina".

Oggi con il Primo Ministro - ha proseguito il presidente ucraino si è discusso anche della possibilità di una futura produzione congiunta di armi" sottolineando poi la gratitudine alla Polonia per il suo "incrollabile sostegno e i nuovi pacchetti di aiuti militari per l'Ucraina.

Il premier Tusk, dal canto suo - riporta RaiNews - ha voluto ribadire: "La guerra in Ucraina è una lotta tra il bene e il male. Non c'è niente di più importante che sostenere l'Ucraina nel suo sforzo contro l'aggressione russa". Il capo di Stato polacco ha aggiunto che la sua visita mira soprattutto a dimostrare "che la Polonia è l'alleato più credibile e fedele in questo confronto mortale con il male". Tusk ha assicurato che discuterà con i suoi interlocutori ucraini la possibilità di "mobilitare l'Occidente per azioni più energiche" a favore di Kiev. "Questa non è una questione esclusiva dell'Ucraina, ma dell'intero mondo libero", ha sottolineato.

"Ci sono dei conflitti di interessi, lo sappiamo bene e ne parleremo, non solo con spirito di amicizia, che è ovvio, ma con la volontà di risolvere questi problemi il prima possibile, non di mantenerli o moltiplicarli", ha detto il premier polacco, Donald Tusk, in occasione della sua visita a Kiev secondo quanto riportato dal suo ufficio su X.