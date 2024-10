Guerra, Zelensky a Londra: vertice con Starmer e Rutte sul "piano della vittoria". Il leader ucraino atteso a Roma da Meloni

Ucraina: Zelensky incontra Starmer e Rutte su "piano vittoria"

Prosegue il tour europeo di Zelensky. Questa mattina, il presidente ucraino ha incontrato il premier Keir Starmer a Downing Street, dopo aver partecipato a un vertice con i leader balcanici a Dubrovnik. Nel pomeriggio, si dirigerà a Parigi, seguito da incontri a Roma con Giorgia Meloni e papa Francesco, e infine a Berlino, per garantire nuovi sostegni a Kiev.

Nel dettaglio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Londra il segretario generale della Nato Mark Rutte durante un incontro trilaterale con il primo ministro britannico Keir Starmer. Il leader britannico ha dichiarato che le discussioni si sono concentrate sul "piano di vittoria" proposto dall'Ucraina contro la Russia. A Londra, Volodymyr Zelensky ha iniziato un tour esplicito dei suoi principali alleati europei, con l'obiettivo di assicurarsi il loro sostegno a meno di un mese dalle elezioni presidenziali americane.

"Si tratta dell'Ucraina, ma anche della difesa dell'Occidente e di come rimanere al sicuro", ha dichiarato Rutte in un'intervista televisiva. In precedenza Starmer aveva salutato Zelensky, vestito con la sua caratteristica tenuta militare, con una stretta di mano e un abbraccio fuori dalla sua residenza ufficiale nella capitale britannica. Gli ha detto che è "molto importante che siamo in grado di mostrare il nostro continuo impegno a sostenere l'Ucraina" e che l'incontro è stato un'occasione per "esaminare il piano, per parlare in modo più dettagliato". Sul campo, tra i soldati ucraini crescono gli interrogativi sulla strategia a lungo termine dell'offensiva nella regione russa del Kursk, vista la spinta della Russia nell'est dell'Ucraina. "Se si tratta di un'operazione a breve termine, ci rafforzerà", ha detto all'AFP Bogdan, un militare seduto in un bar di Druzhkivka, vicino a Kramatorsk. "Se si tratta di un'operazione a lungo termine e abbiamo intenzione di rimanere a Kursk, esaurirà le nostre risorse principali".

L'Ucraina conta su miliardi di dollari di aiuti finanziari e militari da parte di Washington per combattere l'invasione russa, e le elezioni presidenziali statunitensi di novembre potrebbero rivelarsi cruciali. L'Istituto Kiel, con sede in Germania, ha avvertito ieri che gli aiuti militari e finanziari occidentali a Kiev potrebbero dimezzarsi a circa 29 miliardi di euro (31 miliardi di dollari) nel 2025 se il candidato repubblicano Trump vincerà le elezioni del 5 novembre. "A partire dal prossimo anno, l'Ucraina potrebbe trovarsi di fronte a un significativo deficit di aiuti", ha dichiarato l'istituto. Trump ha promesso di porre fine alla guerra "in 24 ore" se sarà eletto - una prospettiva che Kiev teme significhi essere costretta a scendere a compromessi massicci per raggiungere la pace.

La vicepresidente e rivale democratica Kamala Harris ha dichiarato che non incontrerebbe il leader russo Vladimir Putin per colloqui di pace se non fosse rappresentata anche l'Ucraina. Zelensky ha rifiutato qualsiasi piano di pace che preveda la cessione di territorio alla Russia, sostenendo che Mosca deve ritirare tutte le sue truppe dall'interno dei confini ucraini per raggiungere una pace duratura. La visita di Zelensky a Downing Street è la seconda da quando il partito laburista di Starmer ha ottenuto uno schiacciante trionfo alle elezioni generali del 4 luglio. Ha ricevuto una standing ovation da parte dei ministri britannici quando, il 19 luglio, è diventato il primo leader straniero a rivolgersi personalmente al gabinetto britannico dal 1997. La Gran Bretagna si è impegnata a fornire 3 miliardi di sterline (3,9 miliardi di dollari) di aiuti militari all'Ucraina ogni anno per tutto il tempo necessario.