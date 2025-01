Incendi a Los Angeles: 11 morti e 150 miliardi di danni. Il principe Harry e Meghan visitano e abbracciano gli sfollati

Incendi a Los Angeles: il bilancio sale ad almeno 11 morti

Ci sono almeno 11 morti associati agli incendi di Los Angeles. Lo ha riferito il servizio sanitario della contea di Los Angeles. Cinque dei decessi sembrano provenire dall'incendio di Palisades e sei morti nell'incendio di Eaton, riferisce la 'Cnn'. Le autorità hanno avvertito che non sono in grado di determinare l'esatto bilancio delle vittime degli incendi fino a quando non sarà sicuro per gli investigatori andare nei quartieri dove ci sono linee elettriche abbattute, perdite di gas e altri pericoli.

Harry e Meghan dagli sfollati, abbracci alle persone colpite e i soccorritori

Il principe Harry e Meghan abbracciano gli sfollati mentre la California fa i conti con incendi devastanti. Sono stati al Pasadena Convention Center dove hanno parlato con sfollati e soccorritori, riferisce la Bbc che ha diffuso alcune immagini di Harry e Meghan con le mascherine al collo che ascoltano racconti e resoconti di quello che viene descritto come l'incendio peggiore nella storia di Los Angeles. Harry e Meghan vivono a Montecito, vicino Santa Barbara, a circa 150 chilometri da Los Angeles. Nella loro villa, ricorda la Bbc, avrebbero accolto amici che hanno perso le loro case a causa degli incendi.