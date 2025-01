Incendio Los Angeles, da Paris Hilton a Billy Crystal: tutti i vip che hanno visto le proprie ville distrutte dalle fiamme

Incendio Los Angels: moltissimi vip sono rimasti senza un tetto sulla testa a causa delle fiamme. Paris Hilton, Anthony Hopkins, Billy Crystal e la lista continua

L'enorme incendio che sta devastando Los Angeles non ha risparmiato nemmeno le ville dei ricchi e famosi. Sono infatti molti i vip che hanno visto la propria abitazione distrutta dalle fiamme. Intanto l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) che scelto di rinviare di due giorni l'annuncio delle nomination per gli Oscar 2025 in segno di solidarietà verso i colleghi colpiti dai devastanti roghi boschivi in California.

Paris Hilton è stata tra le prime a pubblicare sui social le immagini della sua villa distrutta a Malibu. "In questa casa abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. - scrive la ricca eridiiera - È il luogo in cui Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con London. Sebbene la perdita sia schiacciante, mi aggrappo alla gratitudine per il fatto che la mia famiglia e i miei animali domestici siano al sicuro. Il mio cuore e le mie preghiere sono rivolte a ogni famiglia colpita da questi incendi".

Anche Anthony Hopkins ha dovuto dire addio alla sua villa di Pacific Palisades, ridotta ormai solo a un cumulo di macerie. Stessa sorte per Billy Crystal, che viveva nella zona insieme alla moglie Janice e ha visto distrutta la casa in cui ha cresciuto figli e nipoti. "Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via", ha scritto la coppia in un comunicato. A Palisandes si trovava anche la villa di Matthew Perry, la star di "Friends" morta tragicamente nel 2023.

La lista dei vip che hanno perso la casa a causa degli incendi è molto lunga: da Heidi Montag e Spencer Pratt (The Hills) fino ad Adam Brody e Leighton Meester (The O.C..), Anna Faris (Scary Movie), Miles Teller (Top Gun: Maverick), John Goodman, la cantante Fergie e l'attrice Mandy Moore.

Altri come Ben Affleck, che è tornato a vivere nella sua villa di Pacific Palisades dopo il divorzio da Jennifer Lopez, hanno pututo invece tirare un sospiro di sollievo. L'attore, che si era rifiugiato nella casa dell'ex Jennifer Garner, ha scoperto che la sua abitazione è sopravvissuta agli incendi anche se è ancora in zona di evacuazione. Sono invece a rischio le ville di Adam Sandler, Tom Hanks e Steven Spielberg, che sono stati costretti ad abbandonare la zona.