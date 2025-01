Incidente a Washington, il giallo degli elicotteri militari che inseguono i jet: 24 ore prima...

Incidente a Washington, gli occhiali notturni e gli inseguimenti: quello che non torna in questa tragedia

La terribile tragedia avvenuta la scorsa notte a Washington, dove un elicottero e un aereo si sono scontrati e poi si sono inabissati nel fiume Potomac provocando la morte di 67 persone, è un vero e proprio giallo. Emergono dettagli su questa collisione. Ci sono due cose che non tornano in particolare, gli occhiali per la visione notturna che indossavano i piloti dell'elicottero militare e il fatto che lo stesso episodio si sia ripetuto a 24 ore prima, ma la prima volta fortunatamente senza conseguenze. I piloti dell’elicottero dell’esercito americano indossavano occhiali per la visione notturna. Un particolare non trascurabile, perché quegli occhiali avrebbero potuto accecarli in un ambiente ad alta intensità luminosa come quello dell’approccio alla capitale degli Stati Uniti, con tutte le luci dell'aeroporto accese. Una serie di esperti ed ex piloti ha spiegato che gli occhiali dovrebbero esser usati soltanto in condizioni di quasi totale oscurità.

Il secondo giallo riguarda l'altro inseguimento avvenuto 24 ore prima della collisione tra il CRJ-700 dell'American Airlines e un elicottero Black Hawk dell'esercito vicino all'aeroporto nazionale Reagan di Washington, un altro aereo che cercava di atterrare ha dovuto effettuare un secondo avvicinamento dopo che un elicottero è apparso vicino alla sua traiettoria di volo. Lo riporta il Washington Post precisando che questo aereo, il volo Republic Airways 4514, è atterrato poi in sicurezza, al secondo tentativo, secondo le mappe del tracker di volo.

Intanto è stata recuperata anche la seconda scatola nera del CRJ 700 dell'American Airlines che si è scontrato con un elicottero militare durante l'avvicinamento all'aeroporto nazionale Reagan di Washington. Lo hanno annunciato fonti anonime a Cbs News e Abc News Oltre 40 corpi di passeggeri del CRJ 700 dell'American Airlines sono stati recuperati nel fiume Potomac nel tardo pomeriggio di giovedì. Lo hanno detto alla CNN diverse fonti. Le vittime sono 67, si continua a cercare i corpi senza vita in fondo al fiume Potomac.