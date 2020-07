"Intesa sul Recovery entro l'estate". La Merkel in pressing sui partner Ue

Merkel, obiettivo intesa su Recovery entro estate - "L'obiettivo comune e' trovare un'intesa rapidamente" sul Recovery fund "perche' tutti abbiamo un monito davanti agli occhi: l' abisso della crisi economica, non possiamo perdere tempo, spero che si arrivi ad un accordo entro l'estate, ma serve un compromesso": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al Parlamento Ue, ricordando che "tutti sono chiamati a mettersi nei panni nell'altro".

Merkel, Europa non rinunci ai principi democratici - "Una pandemia non puo' mai essere un pretesto per mettere fuori gioco i principi democratici". Cosi' la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. "Le crisi piu' dure ci hanno aiutato a conoscere e capire meglio le necessita' degli altri - ha aggiunto - una cosa e' irrinunciabile: la coesione e i diritti fondamentali". Merkel ha poi precisato che "la dignita' umana, le liberta', l'integrita', la protezione dalle discriminazioni e abusi, le pari opportunita', tutto questo e' il codice etico per l'Europa e valgono per tutti".

Merkel, Ue piu' forte solo se trova soluzioni comuni - "L'Ue puo' venire rafforzata dalla crisi solo se e' disposta a cercare soluzioni comuni, se si e' disposti a capire la prospettiva dell'altro. Saremo piu' forti di prima se rafforziamo la visione e il senso di comunita', nessuno esce da solo dalla crisi": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al Parlamento Ue.

Merkel, cittadini temono per economia,occorre aiutarli - "La nostra economia europea e' stata fortemente scossa, milioni di posti di lavoro si sono persi, i cittadini hanno vissuto la paura della propria sopravvivenza economica e ora hanno bisogno del nostro sostegno": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al Parlamento Ue, sottolineando che "interrompere la catena di produzione ha avuto un prezzo altissimo".

Merkel,no a bugie, e populismo basato su negazione dei fatti - "Le bugie, la disinformazione non ci aiutano a lottare contro la pandemia neanche l'incitamento all'odio, il populismo basato sulla negazione dei fatti arrivera' ad un punto morto". Cosi' la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. "In democrazia abbiamo bisogno di verita' e trasparenza", ha aggiunto.

Merkel, niente nazionalismi, azione comune preserva Ue - "In tanti stati membri alcuni paesi stavano aspettando di usare questa crisi per i loro fini". Cosi' la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles, chiudendo la porta ai "nazionalismi" ed invocando invece "un'azione comune puo' preservare la nostra Europa".

Brexit: Merkel, prepariamoci anche a prospettiva no deal - "Io continuero' ad impegnarmi per una soluzione positiva ma dovremo prepararci anche al fatto che non ci sara' un accordo con il Regno Unito". Cosi' la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles.