Israele, a Gaza situazione infernale. Guterres (Onu): "Record mondiale di bambini amputati"

Guerra Israele-Gaza, il monito dell'Onu

La guerra tra Israle e Gaza non s'arresta. Oggi il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in visita al Cairo lancia il suo monito: "A Gaza il maggior numero di bambini amputati per abitante al mondo". Nel frattempo, nonostante gli impegni per un tregua, gli attacchi militari non s'arrestano. L'esercito libanese ha dichiarato che un drone israeliano ha preso di mira un bulldozer militare mentre stava eseguendo lavori di fortificazione all'interno della base militare di Al-Abbara.

"A Gaza record mondiale di bambini amputati"

La Striscia di Gaza, dove la guerra tra Israele e Hamas infuria da oltre un anno, conta "ormai il maggior numero di bambini amputati per abitante al mondo", ha affermato oggi al Cairo il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Molti perdono gli arti e subiscono operazioni chirurgiche persino senza anestesia. Ciò a cui stiamo assistendo potrebbe essere uno dei crimini internazionali più gravi", ha dichiarato Guterres durante una conferenza ministeriale al Cairo per accelerare l'aiuto umanitario al devastato territorio palestinese.

Il Regno Unito promette nuovi aiuti umanitari a Gaza e critica Israele

Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato un aumento di 18 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro) di aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza, dinanzi alla catastrofe umanitaria legata all'azione militare israeliana in corso da oltre un anno; non senza criticare Israele per le restrizioni e gli ostacoli frapposti.

Lo si legge in una dichiarazione di Anneliese Dodds, viceministra incaricata della Cooperazione Internazionale, reduce da un conferenza di donatori svoltasi al Cairo. "La gente di Gaza ha necessità vitale di cibo e ricoveri in vista dell'inverno, servono soluzioni concrete per questa crisi umanitaria", ha detto Dodds. "Israele - ha poi ammonito - deve agire immediatamente per garantire un accesso senza ostruzioni degli aiuti umanitari".

Le parole di Dodds riecheggiano sullo sfondo dell'annuncio sulla sospensione forzata del flusso di aiuti da parte dell'Unrwa, agenzia dell'Onu incaricata di assistere i profughi palestinesi, il cui direttore, il francese Philppe Lazzarini, ha accusato Israele di non garantire la sicurezza degli operatori e dei convogli umanitari: sia nel "tragitto" verso Gaza, di fronte a blocchi di coloni e militanti nazionalisti israeliani; sia all'interno della Striscia - in quanto "Paese occupante" - dai saccheggi di bande armate o disperati locali

Esercito Libano, drone Idf contro una base militare, un ferito

L'esercito libanese ha dichiarato che un drone israeliano ha preso di mira un bulldozer militare mentre stava eseguendo lavori di fortificazione all'interno della base militare di Al-Abbara, vicino al confine tra Libano e Siria, un soldato è rimasto ferito. Al momento non ci sono commenti dell'Idf. Mercoledì scorso Israele e Hezbollah hanno iniziato ad attuare un cessate il fuoco come parte di un accordo proposto dagli Stati Uniti per una tregua di 60 giorni che ponga fine a più di un anno di ostilità. Israele ha affermato che farà ricorso alla forza per garantire che non vi siano violazioni della tregua o tentativi di introdurre illegalmente armi in Libano.

Sa'ar a Barrot, "Hezbollah sta violando la tregua in Libano"

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha parlato al telefono con il suo omologo francese Jean-Noel Barrot, in seguito alle affermazioni di Parigi secondo cui Israele avrebbe violato il cessate il fuoco in Libano. Nella conversazione, Sa'ar ha affermato che "Israele non viola il cessate il fuoco, ma lo applica di fronte alle violazioni di Hezbollah, che richiedono una risposta immediata in tempo reale". Sa'ar ha aggiunto che "la stessa presenza di Hezbollah a sud del fiume Litani è una violazione fondamentale. Devono spostarsi a nord".