Israele, "Hamas perde il controllo di Gaza". L'ospedale al-Shifa è un cimitero

Ministro Difesa Israele: Hamas ha perso il controllo di Gaza

Hamas ha perso il controllo di Gaza e i terroristi stanno fuggendo verso il sud della Striscia di Gaza, mentre i civili stanno saccheggiando le basi vuote del movimento integralista palestinese. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant. "Hamas non ha alcun potere in grado di fermare le Idf", le Forze di Difesa israeliane, ha detto Gallant al termine di una valutazione della situazione. "Hamas ha perso il controllo di Gaza. I terroristi stanno fuggendo verso sud, i civili stanno saccheggiando le basi di Hamas. Non hanno fiducia nel governo".

Israele, esercito trasferisce incubatrici all'ospedale di Gaza

L'esercito israeliano ha iniziato a trasferire incubatrici dagli ospedali israeliani all'ospedale al-Shifa nella Striscia di Gaza: lo scrive su X uno dei portavoce del governo israeliano per la stampa estera, Eylon Levy, come riporta "Haaretz". Levy ha affermato che le Forze di difesa israeliane lavoreranno con "qualsiasi parte mediatrice affidabile" per garantire che le incubatrici vengano consegnate in modo sicuro.

Oms, ospedale al-Shifa trasformato in cimitero

L'impossibilita' di seppellire i cadaveri dei pazienti morti sta trasformando il principale ospedale di Gaza in un cimitero: lo ha detto il portavoce dell'Oms Christian Lindmeier. Nonostante la possibilita' di lasciare la struttura, secondo il portavoce circa 600 persone sono ancora nell'ospedale. "Intorno all'ospedale ci sono cadaveri di cui non e' possibile prendersi cura o nemmeno seppellirli o portarli in qualsiasi tipo di obitorio", ha detto. "L'ospedale non funziona piu' come dovrebbe. E' quasi un cimitero", ha aggiunto.

Al-Shifa, altri 32 morti, 150 cadaveri attraggono cani

Sono 32 i pazienti morti negli ultimi giorni all'ospedale Al-Shifa di Gaza: lo ha detto alla Bbc il direttore Mohamed Abu Selmia, precisando che 3 neonati prematuri e 7 altre persone sono morti a causa della mancanza di ossigeno. Molti altri sono a rischio a causa dell'impossibilita' di procedere con le dialisi, ha aggiunto. I ricoverati al momento sono oltre 600. Abu Selmia ha denunciato di non riuscire a seppellire i 150 cadaveri che si trovano nell'ospedale, nonostante i contatti con la Croce Rossa. A causa dei corpi insepolti, l'ospedale e' ora preso di mira dai cani randagi, ha aggiunto.

Esercito: a Gaza scoperto tunnel militare sotto moschea

Nel corso delle attivita' condotte ieri a Gaza, soldati israeliani hanno scoperto un tunnel militare di Hamas scavato in profondità sotto a una moschea. Lo riferisce il portavoce militare. Al suo interno c'erano armi di diverso genere ed esplosivi. Ieri, ha aggiunto il portavoce, l'aviazione israeliana ha colpito 200 ''siti terroristici''. Fra questi: siti per la produzione di armi, postazioni di lancio di missili anticarro e centri di comando. Colpito anche un campo di addestramento per le unità degli uomini-rana di Hamas.