Guerra Israele-Hamas, tregua mai così vicina: "Intesa raggiunta sugli ostaggi". E Trump...

Guerra Israele-Hamas, la strana coincidenza: tregua nei giorni dell'insediamento di Trump

La guerra in Medio Oriente potrebbe essere vicina a una svolta e guarda caso i tempi per un possibile cessate il fuoco tra Israele e Hamas coincidono con l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, si parla infatti di "poche settimane" e di "accordo mai così vicino". Lo ha dichiarato per primo un alto funzionario di Hamas con l’agenzia di stampa saudita Asharq: "Siamo più vicini che mai a un accordo per lo scambio di prigionieri e per un cessate il fuoco" ha detto chiedendo di non rivelare il suo nome. A un passo dall'intesa, quindi, ma "a condizione che Netanyahu non la ostacoli", ha aggiunto. Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, - riporta Il Corriere della Sera - ha confermato tutto alla Knesset (il parlamento) durante una discussione a porte chiuse al Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa.

Anche lui avrebbe usato la stessa espressione, "più vicini che mai" riguardo al rilascio degli ostaggi, ma nessuna delle indiscrezioni arrivate ai media israeliani gli attribuisce dichiarazioni su un imminente cessate il fuoco. Dei passi avanti sul ritorno a casa degli ostaggi, invece, "meno se ne parla meglio è", sembra sia stato l’invito di Katz. Cautela, sulle orme dei mediatori che sconsigliano di rendere pubblici i dettagli delle trattative e seguendo quel che aveva detto il premier Benjamin Netanyahu domenica dopo la lunga telefonata con il presidente eletto Donald Trump, e cioè: "Meno ne parliamo meglio è, in questo modo con l’aiuto di Dio avremo successo".

Intanto - conclude Il Corriere - ieri sera Netanyahu ha incontrato in privato Adam Boehler, l’inviato designato da Trump proprio per la questione degli ostaggi. E inoltre l’udienza di oggi nel suo processo per corruzione è stata annullata per "circostanze eccezionali". Insomma: impegni improrogabili. La tregua tra Israele e Hamas questa volta è veramente vicina.