Israele, iniziato l'attacco di terra in Libano. La risposta dei filo-iraniani: missili sulla base Usa in Iraq

Israele, quattro fronti di guerra aperti. Si muove l'Iran e Hezbollah annuncia vendetta

Israele non si ferma, l'obiettivo è sterminare Hezbolllah. Per questo Netanyahu ha ordinato un attacco di terra in Libano. L'operazione è già iniziata nella tarda serata di ieri. Una mossa che rischia di portare ad una escalation del conflitto, visto che ora i fronti di guerra aperti in Medio Oriente sono almeno quattro. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato con il ministro degli Esteri britannico David Lammy per discutere "della necessità di allentare le tensioni in Medio Oriente e dell'importanza degli sforzi diplomatici in corso per stabilire la stabilità", ha riferito il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller. Inoltre, sulla questione Gaza, i due "hanno ribadito gli sforzi congiunti per risolvere il conflitto raggiungendo un cessate il fuoco e riportando a casa gli ostaggi", ha concluso Miller.

Israele ha annunciato così l'operazione di terra in Libano. "In conformità con la decisione del livello politico, poche ore fa, l'Idf ha avviato raid terrestri limitati, localizzati e mirati basati su informazioni di intelligence precise contro obiettivi terroristici e infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale" si legge in una nota pubblicata su X. "L'Idf sta operando secondo un piano metodico stabilito dallo Stato maggiore e dal Comando settentrionale, per il quale i soldati si sono addestrati e preparati negli ultimi mesi". "L'aeronautica militare israeliana e l'artiglieria stanno supportando le forze di terra con attacchi precisi su obiettivi militari nell'area. Queste operazioni sono state approvate e svolte in conformità con la decisione del livello politico. L'operazione Northern Arrows continuerà in base alla valutazione della situazione e parallelamente al combattimento a Gaza e in altri teatri".

"L'Idf" conclude la nota "sta continuando a operare per raggiungere gli obiettivi della guerra e sta facendo tutto il necessario per difendere i cittadini di Israele e riportare i cittadini del nord di Israele alle loro case". La prima risposta a questi attacchi, anche se l'episodio per ora è isolato e non è stato ancora rivendicato, potrebbe essere stato l'attacco compiuto da paramilitari nella notte in Iraq. Un attacco con razzi contro una base militare Usa nei pressi dell'aeroporto di Baghdad. Lo riferiscono i media panarabi. Almeno due razzi Katyusha sono stati lanciati contro la base che ospita le forze statunitensi. La notizia è stata confermata all'agenzia Reuters da due ufficiali militari iracheni, secondo quanto riporta il Times of Israel. Le difese aeree hanno intercettato i razzi, lanciati dalle forze sostenute dall'Iran.