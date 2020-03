Israele, nuovo colpo di scena: Lieberman appoggia la legge anti Netanyahu

Il partito ultra-nazionalista russofono Yisrael Beitenu ha sciolto la riserva e fatto sapere che sosterra' la bozza di legge che impedisce a un deputato incriminato di formare un governo. E' la strategia del partito Blu e Bianco di Benny Gantz per impedire a Benjamin Netanyahu di restare al potere, dopo che alle ultime elezioni ha raggiunto 36 seggi, superando l'opposizione centrista dell'ex capo di Stato maggiore (33 seggi) senza avere pero' la maggioranza alla Knesset per formare un esecutivo. "Alla fine della riunione di partito, e' stato deciso di muoverci verso la promozione di due leggi: la prima limitera' la permanenza di un primo ministro a due mandati; la seconda impedira' a un deputato incriminato di formare un governo", ha fatto sapere Yisrael Beitenu in una nota.

Con il suo sostegno, la proposta di legge avanzata da Blu e Bianco insieme a Labor-Gesher-Meretz e Lista Unita araba, se appoggiata da tutti i loro deputati, passerebbe in Parlamento con 62 voti a favore. Netanyahu ieri ha attaccato Gantz sostenendo che cerca di "scippare" la vittoria elettorale: il blocco di destra (formato dal Likud con Yamina e i partiti ultraortodossi Shas e United Toraj Judaism) ha conquistato 58 seggi, tre in meno della maggioranza alla Knesset. Dall'altra parte, il blocco di centro-sinistra, formato da Blu e Bianco e la coalizione Labor-Gesher-Meretz, ha totalizzato 40 seggi; restano fuori la Lista Unita araba (15 seggi) e Yisrael Beitenu (7). Questi quattro partiti non hanno possibilita' di coalizzarsi per andare al potere, a causa di veti incrociati, ma sono accomunati dal desiderio di far cadere Netanyahu, al potere da oltre 13 anni, di cui l'ultimo decennio consecutivamente. Il consigliere legale della Knesset, Eyal Yinon, ha fatto notare che non si possono approvare leggi fino a quando il nuovo Parlamento non avra' giurato, ma secondo le indiscrezioni Gantz presentera' la bozza di normativa subito dopo l'avvio della nuova sessione il 16 marzo.