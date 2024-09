Bon Jovi eroe, "quella donna stava per buttarsi dal ponte". La convince a non farlo

Jon Bon Jovi ha salvato una donna: stava per buttarsi da un ponte

Il cantante Jon Bon Jovi ha vestito i panni dell'eroe, ma non in un suo video musicale o in qualche film, lo ha fatto nella vita reale intervenendo in un caso di tentato suicidio. L'episodio è avvenuto a Nashville negli Stati Uniti, Bon Jovi e la sua assistente hanno notato una donna aggrappata al parapetto oltre la ringhiera e sono intervenuti. Il cantante era lì per girare un videoclip insieme alla sua band. Nel video ripreso dalle telecamere di sorveglianza si vede l'assistente che parla con la donna e Bon Jovi che si avvicina con cautela, la saluta e si unisce alla conversazione.

Alla fine la donna si volta verso i due che l'aiutano a scavalcare la balaustra e a mettersi in salvo. La scena si conclude con l'abbraccio tra la donna e Bon Jovi che le resta vicino fin quando non si assicura che sia fuori pericolo. "Un ringraziamento speciale a Jon Bon Jovi e al suo team per aver aiutato una donna a Nashville", ha scritto la polizia in un post su Facebook. "Bon Jovi l'ha aiutata a convincerla a scendere dalla sporgenza sopra il fiume Cumberland per mettersi in salvo".