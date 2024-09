Usa 2024, Taylor Swift si schiera: "Voterò la Harris". Poi la frecciata a Trump: la foto col gatto

Usa 2024, Taylor Swift ha scelto Kamala Harris. Doccia gelata per Trump dopo la "fake news" dell'endorsement

Il duello tv tra Donald Trump e Kamala Harris, in vista delle presidenziali degli Stati Uniti di novembre, non ha avuto un vero vincitore. La candidata dei dem ha retto il confronto ma niente di più, mentre il tycoon ha puntato ancora una volta sulle fake news, come quella degli "immigrati che mangiano i cani e i gatti". Ad aiutare la Harris per la sua corsa alla Casa Bianca però è arrivato l'endorsement di Taylor Swift, la cantante ha deciso di schierarsi apertamente: "Voterò per lei". La star ha scelto l'ironia per annunciare al mondo il suo appoggio alla candidata dei dem. Non si tratta solo di un endorsement al ticket dem, ma anche un attacco a Trump, che ha usato l'intelligenza artificiale per far credere che la star lo appoggiasse, e al suo vice Vance, trafitto con l'ironia di una foto su Instagram della cantante col suo gatto e la firma "Childless Cat Lady", una gattara senza figli, categoria bistrattata da Vance.

"Voterò per Kamala Harris - scrive Taylor Swift su Instagram - perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga. Penso sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos. Swift si è soffermata anche sul duello televisivo: "Come molti di voi, ho guardato il dibattito stasera". La cantante ha fatto intendere che proprio la performance di Harris l'ha convinta a sostenerla in vista delle elezioni di novembre. Naturalmente questo endorsement pubblico è destinato a spostare parecchi voti, visto il seguito che ha la cantante negli Usa.