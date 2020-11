Kabul, assalto all'università: almeno 20 morti e molti feriti

Un gruppo di uomini armati ha assaltato l'università di Kabul, sparando colpi e costringendo gli studenti alla fuga. Lo hanno reso noto alcuni funzionari e testimoni sul posto. "I nemici dell'Afghanistan, i nemici dell'istruzione sono entrati nell'Università di Kabul", ha detto ai giornalisti Tariq Arian, portavoce del ministero dell'Interno. "Le forze di sicurezza sono nell'area e cercano di controllare la situazione. Stanno avanzando con cautela per evitare di colpire agli studenti", ha spiegato. I talebani hanno affermato di non essere coinvolti, ma negli ultimi anni diversi centri educativi sono stati attaccati da gruppi estremisti tra cui l'Isis. Dopo sei ore di combattimenti, si è concluso l'attacco all'università di Kabul. Lo ha riferito il portavoce del ministero dell'Interno, Tariq Arian, precisando che ci sono almeno 25 vittime tra morti e feriti, mentre tre sono gli aggressori coinvolti. Secondo l'emittente locale Tolo News, almeno 20 persone sono state uccise e oltre 40 ferite.

La branca locale dell'Isis in Afghanistan ha rivendicato l'attacco all'università di Kabul durante il quale sono state uccise almeno 22 persone, tra cui molti studenti. Il presidente afghano, Ashraf Ghani, ha decretato una giornata di lutto nazionale per domani, condannando il "feroce attacco terrostico" contro l'ateneo. "I nemici della conoscenza continuano a terrorizzare la nostra gente", ha affermato, inviando "un messaggio chiaro a tutti i gruppi terroristi, compresi i talebani: simili atti di terrore e atrocità non potranno mai scoraggiare la determinazione per un Afghanistan pacifico, stabile e fiorente".