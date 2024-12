Kazakistan: Putin si scusa con Aliyev per incidente aereo, ma non ammette responsabilità

Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato con l'omologo azero, Ilham Aliyev, perché l'incidente che ha causato lo schianto dell'aereo di linea dell'Azerbaigian Airlines è avvenuto in territorio russo, pur non ammettendo responsabilità diretta. Il giorno di Natale, un aereo Embraer 190 dell'Azerbaigian Airlines che copriva la rotta Baku-Grozny si è schiantato a tre chilometri dall'aeroporto della città kazaka di Aktau, provocando 38 morti e 29 feriti, la maggior parte dei quali gravemente.

Kazakistan: Cremlino, 'su aereo aperta una inchiesta anche in Russia'

Anche il Comitato investigativo in Russia ha aperto una inchiesta penale sul disastro aereo del volo di linea dell'Azerbaijan Airlines, per violazione delle norme sulla sicurezza su strada e del trasporto aereo, riferisce il Cremlino dopo la telefonata fra Vladimir Putin e Ilham Alyiev. "Sono in corso le primi passi investigativi, con le testimonianza di specialisti civili e militari", si precisa. Due dipendenti della procura generale azera si trovano a Grozny al momento per lavorare insieme a rappresentanti della Procura generale e del Comitato investigativo russi. Le agenzie interessate di Russia, Azerbaigian e Kazakistan "collaborano strettamente" sulla scena del disastro aereo vicino ad Aktau, si aggiunge.

Kazakistan: Aliyev a Putin, 'aereo precipitato per interferenze esterne'

E' precipitato a causa di "interferenze fisiche e tecniche esterne" sul suolo kazako l'aereo dell'Azerbaigian Airlines decollato da Baku e diretto a Grozny. Lo ha detto il presidente azero, Ilham Aliyev, al leader russo, Vladimir Putin, usando le stesse parole della compagnia aerea, che ha sospeso i voli verso diverse città russe in seguito all'incidente. Nel corso di una telefonata con il presidente russo, riporta il sito di Sky News, Aliyev ha affermato che l'aereo ha perso completamente il controllo e ha deviato dalla Russia meridionale verso Aktau, in Kazakistan.