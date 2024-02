Kiev annuncia: “12 mld dagli Usa nel 2024”. Supplica del Papa: “Pace giusta”

Il premier ucraino: "Riceveremo 12 miliardi dagli Usa nel 2024"

L'Ucraina si aspetta di ricevere fino a 12 miliardi di dollari di aiuti finanziari dagli Stati Uniti quest'anno. Lo ha dichiarato il premier ucraino, Denys Shmyhal, come riferisce Rbc Ukraine. "Ci aspettiamo 11,8 miliardi di dollari di aiuti dagli Usa per il 2024. Questo è quanto abbiamo concordato. Ci aspettiamo una decisione da parte del Congresso dopo due settimane di pausa dei lavori", ha dichiarato il primo ministro.

La denuncia di Kiev: il 50% delle armi promesse arriva in ritardo

La meta' delle armi occidentali che gli alleati occidentali hanno promesso all'Ucraina vengono consegnate in ritardo: lo ha denunciato il ministro della Difesa di Kiev, Rustem Umerov. "Al momento, l'impegno non e' sinonimo di consegna: il 50% delle forniture non viene consegnato puntualmente", ha dichiarato il ministro durante una riunione per il secondo anniversario del conflitto. A causa dei ritardi, ha denunciato, "perdiamo uomini, perdiamo territori".

Nyt: "Basi e addestramento, così la Cia aiuta l'Ucraina"

Una rete di basi di spionaggio sostenute dalla Cia, incluse 12 vicino al confine con al Russia, sono state costruite nel corso degli ultimi otto anni in Ucraina. Basi che - riporta il New York Times - rientrano nella stretta collaborazione fra l'agenzia americana e Kiev. Una partnership cruciale nella battaglia contro la Russia, che risale a più di dieci anni fa, e che include anche l'addestramento da parte della Cia di un commando di elite ucraino - l'Unità 2245 - per catturare droni russi e apparecchiature di comunicazione per consentire all'agenzia di intelligence americana di studiare e codificare i sistemi criptati di Mosca.

Ucraina, Papa: "Supplico di ritrovare umanita' per pace giusta"

"Ieri 24 febbraio abbiamo ricordato con dolore il secondo anniversario dell'inizio della guerra su vasta scala in Ucraina. Quante vittime, feriti, distruzioni, angustie, lacrime, in un perido che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si intravede ancora la fine". Cosi' Papa Francesco al termine dell'Angelus. "E' una guerra che non solo sta devastando quella regione d'Europa ma che scatena un'ondata globale di paura, di odio. Mentre rinnovo il mio vivissimo affetto al martoriato popolo ucraino e prego per tutti, in particolare per le numerosissime vittime innocenti, supplico che si ritrovi quel po' di umanita' che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura", ha sottolineato iul Pontefice.