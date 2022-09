Kirchner, secondo arresto in Argentina dopo l'attentato fallito

Kirchner, la polizia argentina arresta la compagna dell'uomo che aveva puntato la pistola al vicepresidente

La polizia argentina ha arrestato a Buenos Aires Brenda Uliarte la compagna di Fernando Andre' Sabag Montiel, l'uomo che giovedì scorso ha puntato una pistola contro la vicepresidente Cristina Kirchner mentre scendeva dall’auto davanti alla sua casa.

Gli agenti del dipartimento dell'Unità investigativa antiterrorismo hanno fermato la Uliarte per ordine del giudice incaricato del caso María Eugenia Capuchetti.

Il suo compagno si era avvicinato alla Kirchner facendosi largo tra la folla in attesa per salutarla e chiederle un autografo sulla sua autobiografia.

Nei giorni successivi al fallito attentato Brenda Uliarte, intervistata dalle tv locali aveva detto che non avrebbe mai ritenuto Fernando Andre' Sabag Montiel capace di un atto del genere: a suo dire, pur lamentandosi "come tutti" dell'economia argentina, il compagno non aveva mai menzionato la Kirchner "con aggressivita'".

La donna aveva anche giurato di non averlo visto per 48 ore prima dell'incidente, ma le analisi delle immagini di videosorveglianza avrebbero invece dimostrato che si trovava con lui il giorno dell'aggressione, il 1 settembre.