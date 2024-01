"L'Italia fascista" in diretta tv in Russia. Assist a Putin per attaccare l'Ue

I saluti romani di Acca Larentia in diretta tv in Russia

Acca Larentia, Putin sfrutta il saluto romano per dipingere l'Europa come "nazi-fascista"

La questione di Acca Larentia non è passata inosservata a Putin, i saluti romani sono diventati il messaggio perfetto da trasmettere al suo popolo e per attaccare l'Europa. Ecco - si legge su La Stampa - cosa è andato in onda in diretta tv in Russia. "La situazione nella capitale italiana, Roma, è attualmente questa - ha detto Olga Skabeyeva, una delle più scatenate propagandiste di regime di Vladimir Putin - ecco come militanti italiani di destra hanno onorato la memoria di tre loro fratelli di sangue neofascisti, non solo con il saluto romano, ma con l'ovvio, e per nulla nascosto, "Sieg Heil".

"È degno di nota - prosegue la conduttrice e lo riporta La Stampa - che tutto questo accade vicino all'ex quartier generale di un partito neofascista, il Movimento sociale italiano, che poi si è trasformato in Fratelli d'Italia, il cui leader è Giorgia Meloni, l'attuale presidente del Consiglio italiana. Vale a dire, proprio davanti ai nostri occhi l'Europa sta tornando alle sue radici e origini (ossia il nazifascismo). Tutta la sua presunta educazione post-bellica, che era mirata in teoria a separare gli europei dall'eredità del nazismo, è andata in fumo". Mosca e Putin sono ben lieti di disinformare su un'Italia tutta "fascista" usando la storia di Acca Larentia.