Sviluppatori e ingegneri: il mondo del lavoro a caccia di professionisti

Ecco le tendenze salariali 2024: i settori e i profili più richiesti

Energia, tech, ma anche mondo manageriale e finanziario: quali saranno i profili più richiesti e le tendenze salariali di questo 2024? PageGroup, leader globale nella ricerca e selezione specializzata, ha lanciato la nuova edizione del suo influente studio sulle retribuzioni. Coprendo oltre 500 professioni in 16 diversi settori, lo studio emerge a seguito di un anno particolarmente complesso, caratterizzato da inflazione elevata e incertezze economiche. Il 2024 si presenta quindi come un crocevia di sfide e opportunità, con la necessità di nuove competenze che permeano tutti i settori e l'urgente bisogno di attrarre talenti in un mercato del lavoro in rapida evoluzione.

“Il 2023 – precisa Tomaso Mainini, Amministratore Delegato di PageGroup Italia e Turchia – è stato caratterizzato da un tasso di inflazione elevato in Italia ed in Europa e questo ha inciso in maniera importante sulle persone in cerca di lavoro e ha avuto un impatto notevole anche sulle aziende che, a causa delle difficoltà e dei limiti di budget, non sono sempre riuscite a mettere in atto strategie per supportare, anche economicamente, i propri dipendenti. Il mercato del lavoro, per il 2024, si preannuncia, invece, dinamico, caratterizzato da una costante evoluzione e da una grande sfida per le aziende: trovare professionisti dotati di competenze specialistiche, capaci di fare la differenza nel lungo periodo. Il mercato catalizzerà la crescita di nuove competenze, in particolare legate all'AI e alla transizione ecologica”.

Avanzando verso un futuro sostenibile

Anche l'impulso alla transizione ecologica sta rivoluzionando il panorama aziendale, non solo trasformando le professioni esistenti ma sta anche facendo emergere nuove funzioni e competenze. Tra le sfide chiave di questo movimento vi sono l'efficienza energetica, la conversione ecologica dei processi produttivi, lo sviluppo di logistiche più verdi e la progettazione di spazi urbani sostenibili, tutti elementi centrali nell'odierno contesto lavorativo. “I settori delle energie rinnovabili e alternative, delle costruzioni e infrastrutture, della mobilità elettrica, della chimica industriale, dell’elettronica, della blue economy – specifica Tomaso Mainini – sono in crescita costante e nel 2024 creeranno posti di lavoro mirati al potenziamento delle proprie strutture aziendali. Le retribuzioni associate evolveranno integrando nuove forme di compensation e/o flessibilità (welfare, smart working) in modo consono al business e ai ruoli, per attrarre e reclutare le competenze più rare sul mercato”.

Il tech come fondamenta per lo sviluppo di aziende future

Il mercato del lavoro IT è afflitto da una carenza strutturale significativamente maggiore rispetto ad altri settori. Le aziende sono fortemente incentivate a velocizzare la loro trasformazione digitale, affrontando un numero crescente di progetti in questo ambito. “Attualmente – aggiunge ancora Tomaso Mainini – molte imprese lavorano sugli stessi temi (SAP, Cloud, messa in sicurezza del proprio sistema informatico): questo crea una concorrenza diretta su un mercato in cui i candidati sono già difficili da reperire. I candidati del settore continuano a esprimere aspettative fortemente influenzate dalle attuali sfide sociali: flessibilità, ricerca di un purpose e crescita professionale. Dopo due anni nei quali le retribuzioni registrate sul mercato dell’IT sono cresciute in maniera esponenziale, nel 2024 potremmo registrare trend più equilibrati seppur sempre in crescita rispetto alle figure più ricercate”.

Digitalizzazione e automazione stanno ridefinendo le attività lavorative

Nel panorama Finance & Accounting, nel 2024, il mercato del lavoro in questo settore mantiene un notevole appeal. I profili specialistici in contabilità e controllo di gestione restano altamente richiesti da aziende di diverse dimensioni, dalle PMI alle grandi multinazionali. L'evoluzione verso la digitalizzazione dei dati e l'automazione delle attività a basso valore aggiunto ha spinto le imprese a cercare professionisti in grado di analizzare e interpretare in modo avanzato le informazioni finanziarie. “In un contesto di digitalizzazione e di trasformazione del settore – conclude Tomaso Mainini – le aspettative dei recruiter evolvono verso profili più esperti, agili e in grado di operare a progetto. Va notato che, ormai, numerosi candidati in cerca di lavoro si informano a priori riguardo alle politiche di flessibilità aziendali; sono cambiati i driver dei candidati che valutano sempre di più un ambiente di lavoro con un clima sano, un ottimo equilibrio tra vita privata e lavorativa, lavoro ibrido, oltre ad un innalzamento della RAL, tutti elementi divenuti oggi un criterio decisivo, prima di rispondere all’annuncio di un'azienda”.

I profili chiave del 2024

Nel 2024, la richiesta di professionisti nel settore Engineering & Manufacturing aumenterà in modo ponderato. Un tale aumento sarà supportato da diverse dinamiche congiunturali favorevoli in varie aree geografiche italiane, come la reindustrializzazione, la digitalizzazione e l'aggiornamento tecnologico del nostro sistema industriale. Le aziende potranno valutare i profili professionali presenti sul mercato del lavoro, mantenendo così un costante monitoraggio dell'evoluzione delle competenze e dei pacchetti retributivi, in linea con le necessità di sviluppo del settore.

Top 3 dei più richiesti nell’engineering & Manufacturing:

HSE Manager

Lean Manufacturing Engineer

Project Manager (lato elettrificazione)

Ruoli con incremento salariale e opportunità di carriera:

Tecnico di manutenzione: +5%. All'inizio della carriera, un tecnico di manutenzione può aspirare ad uno stipendio compreso tra 35.000 e 43.000 €. Con 5-10 anni di esperienza, le retribuzioni saranno comprese tra i 50.000 €, fino ad arrivare ad oltre 80.000 euro qualora si accedesse al ruolo di Responsabile Manutentore con 10 anni di esperienza.

Direttore Tecnico/Operativo: +6%. Per questa posizione, gli stipendi tra 2 e 5 anni di esperienza sono compresi tra 80.000 € e 90.000 € ed aumenteranno oltre i 110.000 € dopo più di 10 anni di esperienza.

Top 3 dei più richiesti nel settore Technology:

Software Developer

Security Engineer

Data Engineer

Ruoli su cui si è registrato un aumento più significativo e opportunità di carriera:

Software Developer: Aumento salariale del +5%. Questo ruolo riveste un'importanza cruciale nella progettazione, creazione e manutenzione dei software. Un profilo junior (fino a cinque anni di esperienza) può percepire, in media, tra 30.000 e 35.000 euro fino a oltre 50.000 euro lordi all'anno con maggior esperienza, superando i 60.000 euro.

Security Engineer: Aumento salariale del +5%. La sicurezza delle reti e dei software è essenziale per la stabilità aziendale, rendendo i Security Engineer figure di rilievo nel 2024. I compensi sono notevoli: un junior può guadagnare tra 50.000 e 60.000 euro, tra i 60.000 e i 70.000 euro per chi ha tra cinque e dieci anni di esperienza, e oltre 75.000 euro annui lordi per coloro con oltre dieci anni di esperienza.

Settore Finance & Accounting - Professioni più Richieste:

CFO (Chief Financial Officer)

Controller

Accountant

Incremento Salariale e Opportunità di Carriera:

Chief Financial Officer (CFO): Aumento del +10%. Gli stipendi sono notevolmente allettanti, anche per professionisti meno esperti. Per chi ha meno di cinque anni di esperienza, lo stipendio oscilla tra i 90.000 e i 100.000 euro. Questo sale a una fascia tra i 100.000 e i 120.000 - 130.000 euro per quelli con 5-10 anni di esperienza. Professionisti con oltre dieci anni di esperienza possono aspettarsi guadagni tra i 130.000 e i 150.000 euro.